不要遺臭萬年 蔡啟芳：蔡英文想連任比登天還難！

2019-05-05 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨總統初選，蔡英文總統PK行政院前院長賴清德。民進黨前立委蔡啟芳在臉書貼文，希望蔡英文以不連任的精神，大刀闊斧改造台灣，讓台灣步入一個正常民主法治國家，何樂不為？如反其道而行，「我在此即可斷言，想連任將比登天還難」。

蔡啟芳說，台灣在這種惡劣的環境下，真的不適合蔡英文來繼續領導，對抗惡鄰中國，每天都有狀況出現，沒有很強意志的人，真的很難作出正確的裁決來因應，這就是台灣總統難為之處。

他指出，3年來在她領導之下，「真的讓我們搖頭再搖頭」，她的出身是富家千金女，從未在社會上打拚過，不知人間疾苦，而其內心存著對敵人仁慈，那就一切太平了，連親民黨主席宋楚瑜這種大統派的角色，也能是總統府的資政，太天真了吧？

蔡啟芳表示，為今之計，想在台灣史上留個好名聲，唯有剩1年的時間，以不連任的精神，大刀闊斧的改造台灣，讓台灣步入一個正常的民主法治國家，何樂不為？如反其道而行，他在此即可斷言，想連任將比登天還難吧，「妳將會遺臭萬年，成為最無三小路用的台灣總統」。

蔡啟芳貼文引發網友熱議，有人要他勸勸立委兒子蔡易餘，快快覺醒； 有人說，蔡啟芳點出咱們台灣人的憂心；也有人說，執政失敗民怨，小英首當其衝，綠支持者可以含淚投給她，中間選民不埋單， 由賴清德出來翻轉機會大得多。