北市長選舉無效之訴 丁陣營評估，柯敗訴就宣布選總統

2019-05-05 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



去年台北市長選舉，國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，5月10日（周五）將一審宣判，各種陰謀論四起。

丁守中陣營發言人詹為元說，如果丁守中真的勝訴，會投下一顆政治震撼彈，台北市長柯文哲的正當性會受到質疑，「柯文哲可能會借力使力，直接宣布選總統」。

丁守中陣營指出，根據3月29日最後一次開庭言詞辯論，審判長詢問著重於選舉當天選民大排長龍投票，以及市選委會事前有無預料和模擬情況，認為形勢對丁有利，對判決抱持樂觀態度。

丁守中幕僚說，不論一審是否勝訴，都會進入二審，若以目前的庭期來推算，二審審結的時間，很可能落在10月，屆時若要舉行台北市長補選，有可能要綁2020大選，這對柯文哲來說，變數很大。

另一位幕僚說，坊間出現各種陰謀論，包括民進黨可能設法讓丁守中在一審敗訴，丁一定上訴，到了二審再逆轉翻盤來「卡柯」；屆時已經年底，柯文哲來不及備戰總統，2020就是藍、綠對決 。

國民黨台北市議員徐弘庭說，不管5月10日判決結果如何，雖然只是一審，勝敗對於柯文哲來說都是加分，由於輸的一方預料都會上訴，柯文哲若勝，現在網路聲量正處於低迷狀態，一審勝訴，柯可先搏到網路聲量和媒體版面，助長柯的聲勢，否則現在沒有幫柯聲勢反彈的事件；柯就算是輸也有網路聲量，畢竟現在對柯來說，有聲量就是好事。

不過，也有藍營議員指出，就算是選舉無效，台北市長重新選舉，或許贏的還是柯文哲，但2020選情可能就不會出現三腳督，對藍營是否有利？