黑韓大絕招！羅智強大爆「1450的暗黑兵團作業模式」

2019-05-05 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



台北市議員羅智強接獲網友爆料指出，「1450的暗黑兵團的作業模式」，真的很恐怖，1450為什麼要一直挑唆韓粉攻撃唐湘龍、李艷秋、趙少康？這是一石二鳥之策，一方面削弱唐湘龍等過去捍衛台灣民主的言論戰士的支持力度，為權力者清路障，更重要的是，分化藍營並達到削弱韓國瑜的支持度的目的，為權力者打掉最具威脅力的最強將。

羅智強說，爆料者指委託方委託至少5家公司，其中一家僅6人，每個月收110萬執行專案，第一個月先執行「打死賴清德」，第二個月偽裝韓粉，捧殺韓國瑜，挑撥藍營名嘴對韓國瑜翻臉，並且預告5月絕對會非常精彩，讓羅智強大喊「驚悚」。

羅智強說，藍營的捧油們，你們還要再傻再天真任由這群韓國瑜口中的小癟三戲弄挑撥嗎？

羅智強引用網友爆料內容如下：

上周去了內湖洲子街，一家社群營銷公司。這是一家6個人的公司，兩個月前接了一個專案，每個月110萬，每個月如果達標，下個月繼續執行，一直到明年總統大選完畢。

他們手上有50個ppt賬號，同時在fb，youtube當然還有mobile 01各個擁有幾十個帳號。

工作的複雜度還蠻高的，幾乎是24小時在上班，每天早上8:00~11:00的戰情會議，委託方是透過線上會議跟他們開會，檢討昨天的輿情反應，以及決定今天的方向。

第1個月他們執行的是打死賴清德。

第2個月開始他們成為忠實的韓粉，一個月下來績效斐然！委託方非常高興，還多發了10萬塊獎金。簡單說就是讓唐湘龍，李豔秋，趙少康...，對韓國瑜翻臉。

這下我終於弄懂了，原來所謂的激進的韓粉，其實都是社群行銷公司在操作的，包括高雄的造勢大會，以及即將發動的台中造勢大會，他們都是在網絡上推波助瀾，而因為他們的操作，帶動的其他腦殘粉跟進，所以他很得意的說，他們雖然祇有6個人，但是抵得上6萬人。

我問他5月開始的重點是什麼？他神秘的微笑：你等著看，絕對會很精彩。

他也坦白告訴我，委託方至少委託了5家公司，可是另外4家是誰，他完全不知道。也就是委託方負責戰略規劃，他們就是負責戰術的執行，並且有具體的KPI，每天晚上10:00檢討。