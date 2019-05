「翻白眼女神」高捷質詢韓國瑜 她一句話突破盲腸

2019-05-05 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



時代力量高雄市議員黃捷「翻白眼」質詢高雄市長韓國瑜自經區議題爆紅,被網友封為「新一代鄉民女神」。網路紅人凡槿「廣告小妹」今天在臉書貼文指出,高雄市議會議員質詢辦法第二條第一點,「市政總質詢:向市長、市政府各一級單位主管及所屬一級機關首長提出質詢,以政策性重要問題為原則,由市長或有關機關首長答覆。」

她說,是否必須由市長才可回答自經區質詢問題?韓國瑜為何不交由副市長代答這題既可?不知道就是不知道啊,為何要以「發大財」回應每一題?

凡槿「廣告小妹」臉書全文如下:

我知道韓粉很愛我,但本宮確實跌出韓黑百大。我檢討,為啥廢了一輩子連當個黑粉都輸人。

終於找出原因:韓導被傳質詢時只會喊「高雄要發財」,我趕緊找完整版影片來看、查看兩岸工作小組專案報告。論發文速度我自然趕不上,可是功課我是做足的,哪個韓粉敢來護航我就電死他。

根據《兩岸工作小組專案報告》,兩岸小組 3/4 舉行第一次會議,韓國瑜與黃捷議員均有出席。討論事項其中一項正是:「建議向中央爭取將高雄定位為經濟特區,將會是未來快速發展關鍵。」

既然高雄是台灣經濟快速發展關鍵,韓市長為何相隔兩個月,依然連自經區的基本概念都無法敘述完整?需要葉副市長跳出來解圍?

報告中另有一個疑點,3/22 至 3/28 詳細行程表中,並沒有提及台方與香港特首、香港中聯辦主任、澳門特首、澳門中聯辦主任會面的細節或具體內容。這才是兩岸工作的關鍵吧?

(遞上麥克風)既然要公開報告,請一次交代清楚,不要選擇性交代。

黃捷議員的部分我也聽了。高雄市議會議員質詢辦法第二條第一點,「市政總質詢:向市長、市政府各一級單位主管及所屬一級機關首長提出質詢,以政策性重要問題為原則,由市長或有關機關首長答覆。」

故我有疑惑:是否必須由市長才可回答自經區質詢問題?韓國瑜為何不交由副市長代答這題既可?不知道就是不知道啊,為何要以「發大財」回應每一題?

高雄的目標是發大財,yeah we all got that。 那你如何制定 milestone?Goals define where you're going, and milestones let you know if you're actually getting there.