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「軍艦過台海」在嘴仗啥？ 一次搞懂領海、內水跟公海術語

「翻白眼女神」高捷質詢韓國瑜 她一句話突破盲腸

2019-05-05 09:57聯合報 記者林政忠╱即時報導

時代力量高雄市議員黃捷「翻白眼」質詢高雄市長韓國瑜自經區議題爆紅，被網友封為「新一代鄉民女神」。網路紅人凡槿「廣告小妹」今天在臉書貼文指出，高雄市議會議員質詢辦法第二條第一點，「市政總質詢：向市長、市政府各一級單位主管及所屬一級機關首長提出質詢，以政策性重要問題為原則，由市長或有關機關首長答覆。」

她說，是否必須由市長才可回答自經區質詢問題？韓國瑜為何不交由副市長代答這題既可？不知道就是不知道啊，為何要以「發大財」回應每一題？

凡槿「廣告小妹」臉書全文如下：

我知道韓粉很愛我，但本宮確實跌出韓黑百大。我檢討，為啥廢了一輩子連當個黑粉都輸人。

終於找出原因：韓導被傳質詢時只會喊「高雄要發財」，我趕緊找完整版影片來看、查看兩岸工作小組專案報告。論發文速度我自然趕不上，可是功課我是做足的，哪個韓粉敢來護航我就電死他。

根據《兩岸工作小組專案報告》，兩岸小組 3/4 舉行第一次會議，韓國瑜與黃捷議員均有出席。討論事項其中一項正是：「建議向中央爭取將高雄定位為經濟特區，將會是未來快速發展關鍵。」

既然高雄是台灣經濟快速發展關鍵，韓市長為何相隔兩個月，依然連自經區的基本概念都無法敘述完整？需要葉副市長跳出來解圍？

報告中另有一個疑點，3/22 至 3/28 詳細行程表中，並沒有提及台方與香港特首、香港中聯辦主任、澳門特首、澳門中聯辦主任會面的細節或具體內容。這才是兩岸工作的關鍵吧？

（遞上麥克風）既然要公開報告，請一次交代清楚，不要選擇性交代。

黃捷議員的部分我也聽了。高雄市議會議員質詢辦法第二條第一點，「市政總質詢：向市長、市政府各一級單位主管及所屬一級機關首長提出質詢，以政策性重要問題為原則，由市長或有關機關首長答覆。」

故我有疑惑：是否必須由市長才可回答自經區質詢問題？韓國瑜為何不交由副市長代答這題既可？不知道就是不知道啊，為何要以「發大財」回應每一題？

高雄的目標是發大財，yeah we all got that。 那你如何制定 milestone？Goals define where you're going, and milestones let you know if you're actually getting there.

聽不懂以上內容？說好的雙語城市呢！！！

時代力量高雄市議員黃捷（右）3日質詢高雄市長韓國瑜，「翻白眼」畫面爆紅。...
時代力量高雄市議員黃捷（右）3日質詢高雄市長韓國瑜，「翻白眼」畫面爆紅。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面
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