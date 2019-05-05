沒靈感也被韓粉酸 董念台生氣了批韓粉走火入魔

2019-05-05 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



討債名人董念台日前在臉書貼文表示，對政治人物「沒有靈感」，「今天就不寫了」，竟被韓粉酸「辭窮」，董念台今天臉書再度貼文，表示韓粉已「走火入魔」，連有「黑道背景」的董念台，韓的鐵粉都敢這樣「對付」，其他的「善良」臉友還敢「發聲」嗎？莫非只能「歌功頌德」，才不至於被「羞辱」？

董念台表示，他連續寫了好幾篇「批判」韓國瑜的文章，深怕再多寫的話，就會像中天新聞一樣的令人反感。於是，他昨日改寫賴清德。不過寫了又刪，刪了再寫，發現怎麼寫都難有「火花」！又想寫點郭台銘，但郭尚未正式進場，單憑幾樁事務，就胡亂下筆，也是寫不出名堂。若是在「痛罵」韓國瑜之後，再誇讚郭台銘，很可能會被人認為「曖昧拍馬」。

董也提到，若要寫蔡英文、柯文哲，也是覺得時機不對。就這樣的只好「沒有靈感」的不想寫了！誰知道，他的「沒有靈感」貼文上臉書，又被一個韓的「鐵粉」女性知識份子，竟然又來嘲諷他，已「辭窮」了，且說他老了，要懂得「積福」，真是讓人非常「生恨」！

董表示，他總認為「政治人物」，任何人都可以「檢驗」，再說他寫韓國瑜多是出於「善意」，如與兩年前寫蔡英文、賴清德來對比，他真的「溫柔」太多了！

董提到，「我更是覺得連有「黑道背景」的董念台，韓的鐵粉都敢這樣的『對付』，其他的『善良』臉友，還敢『發聲』嗎？莫非只能『歌功頌德』，才不至於被『羞辱』嗎？」「我覺得韓粉已是『走火入魔』，與蔡英文的『網軍』沒兩樣。」他甚至於認為蔡的網軍，至少不像韓粉們玩到「無理取鬧」，真是要檢討啊！」