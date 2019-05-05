孫大千勸蔡英文別再做夢 庶民經濟才是困境中的盲腸

2019-05-05 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



總統蔡英文日前到雲林與農民、產業界座談並展開拜拜之旅。她對產業界說，台灣經濟基礎已愈見好，以蓋房子為例，打基礎時難免會有吵鬧和沙塵，但只要基礎穩了，一樓一樓蓋就會是一棟很匝實穩固大樓，「我會努力蓋一棟好看又穩固的大樓給台灣」。對此，前立委孫大千勸蔡英文別再做夢，庶民經濟才是台灣經濟困境中的「盲腸」。

孫大千臉書全文：

蔡英文總統，別再做夢了，庶民經濟才是台灣經濟困境中的「盲腸」。

台灣的就業人口有將近700萬人集中在服務業。長年以來由於政府過度偏重發展製造業，忽視服務業。導致台灣將近60%的勞動人口，長期處於低薪過勞的環境之中。

由於教育制度與產業趨勢脫節，導致台灣每年有大批的年輕勞動力量根本無法學以致用，造成台灣的勞動市場嚴重的供需失調。大多數專業技能與主流產業不相符合的勞動人口，只有委身於基層的服務業當中工作謀生。而這正是台灣的「庶民經濟」。

蔡英文總統有沒有想過這幾個問題：

第一，就算台商回流投資超過兩千億元，也只不過是在台灣尋求廉價的勞動力量，取代原本在中國大陸設廠的勞力缺口。

第二，不管是全球最大的沃旭綠能公司在彰化投資上兆資金，興建風電，或者Google來台投資，發展亞洲最大的基地，在台灣專業人才匱乏的情況之下，所能夠增加的就業機會相當有限，怎麼可能「起碼增加一倍就業人口」呢？

第三，同時，政府在推動AI人工智能更應深思熟慮。張忠謀先生在去年就曾經多次示警AI產業對於貧富差距、工作機會、和低薪困境的負面影響。人民最不樂見到是政府推動AI的結果是，百姓失業，財團發財。

第四，調整台灣的人才培育體系絕對不是一蹴可及，至少需要將近10年的時間才能夠順利完成。然而，庶民經濟如果持續受到忽視，台灣現階段低薪過勞的困境將永遠無法解決。

第五，也許，庶民經濟的錢是「一個客人，一個客人的賺」，比不上產業經濟的獲利是「一個貨櫃，一個貨櫃的賺」，但是，不要忘了，庶民經濟賺的每一塊錢，都是給了人民，而產業經濟賺的每一塊錢大多數給了老闆。

第六，所以，與其每天在「畫大餅，做美夢」，不如認真的思考一下，如何將政府有限的資源做適度的分配？除了進行下一個世代的產業布局之外，是否也要全力地推動服務業的轉型和國際化，這才是真正改善台灣低薪問題的不二法門。