親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
韓答自經區跳針
郭董赴美入白宮
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

注意天氣變化！白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

台灣記者直擊中共閱兵！登最先進軍艦 連餐點也震撼

孫大千勸蔡英文別再做夢 庶民經濟才是困境中的盲腸

2019-05-05 08:24聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

總統蔡英文日前到雲林與農民、產業界座談並展開拜拜之旅。她對產業界說，台灣經濟基礎已愈見好，以蓋房子為例，打基礎時難免會有吵鬧和沙塵，但只要基礎穩了，一樓一樓蓋就會是一棟很匝實穩固大樓，「我會努力蓋一棟好看又穩固的大樓給台灣」。對此，前立委孫大千勸蔡英文別再做夢，庶民經濟才是台灣經濟困境中的「盲腸」。

孫大千臉書全文：

蔡英文總統，別再做夢了，庶民經濟才是台灣經濟困境中的「盲腸」。

台灣的就業人口有將近700萬人集中在服務業。長年以來由於政府過度偏重發展製造業，忽視服務業。導致台灣將近60%的勞動人口，長期處於低薪過勞的環境之中。

由於教育制度與產業趨勢脫節，導致台灣每年有大批的年輕勞動力量根本無法學以致用，造成台灣的勞動市場嚴重的供需失調。大多數專業技能與主流產業不相符合的勞動人口，只有委身於基層的服務業當中工作謀生。而這正是台灣的「庶民經濟」。

蔡英文總統有沒有想過這幾個問題：

第一，就算台商回流投資超過兩千億元，也只不過是在台灣尋求廉價的勞動力量，取代原本在中國大陸設廠的勞力缺口。

第二，不管是全球最大的沃旭綠能公司在彰化投資上兆資金，興建風電，或者Google來台投資，發展亞洲最大的基地，在台灣專業人才匱乏的情況之下，所能夠增加的就業機會相當有限，怎麼可能「起碼增加一倍就業人口」呢？

第三，同時，政府在推動AI人工智能更應深思熟慮。張忠謀先生在去年就曾經多次示警AI產業對於貧富差距、工作機會、和低薪困境的負面影響。人民最不樂見到是政府推動AI的結果是，百姓失業，財團發財。

第四，調整台灣的人才培育體系絕對不是一蹴可及，至少需要將近10年的時間才能夠順利完成。然而，庶民經濟如果持續受到忽視，台灣現階段低薪過勞的困境將永遠無法解決。

第五，也許，庶民經濟的錢是「一個客人，一個客人的賺」，比不上產業經濟的獲利是「一個貨櫃，一個貨櫃的賺」，但是，不要忘了，庶民經濟賺的每一塊錢，都是給了人民，而產業經濟賺的每一塊錢大多數給了老闆。

第六，所以，與其每天在「畫大餅，做美夢」，不如認真的思考一下，如何將政府有限的資源做適度的分配？除了進行下一個世代的產業布局之外，是否也要全力地推動服務業的轉型和國際化，這才是真正改善台灣低薪問題的不二法門。

蔡英文總統如果持續做夢下去，那麼，只不過是「努力蓋一棟好看又穩固的大樓給老闆們」罷了。

蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片
分享

蔡英文

相關新聞

柯P現象 扁：只適用2014年選舉

2019-05-04 23:44

林濁水酸韓國瑜 連勝文也中槍

2019-05-05 08:11

新聞眼／二位前總統博版面 各取所需？

2019-05-05 00:05

【即時短評】有志大位者 該以前總統為鑑

2019-05-04 23:57

旋風不在？ 柯P：未來不可預測 努力去做

2019-05-04 23:51

對國會負責 馬英九喊改成總統制

2019-05-04 23:47

駐印尼代表陳忠 呼籲僑界支持台灣參與WHO

2019-05-04 22:23

蔡英文用星戰梗 一次暗酸郭、韓兩人

2019-05-04 20:26

五四運動滿百周年 李永萍：民進黨徹底繼承阿Q精神

2019-05-04 20:23

AIT新館6日正式啟用 設計彰顯台美友誼

2019-05-04 19:26

獨居老人平安福宴 周美青低調現身

2019-05-04 19:20

扁口述歷史主訪人陳儀深：新書有勵志及政治演變2意義

2019-05-04 18:33

謝長廷投書日媒 籲日方挺我參加WHA

2019-05-04 18:19

阿扁是否出席募款餐會？ 中監：審核評估中

2019-05-04 17:55

告別信義哈囉內湖 AIT新館6日正式啟用

2019-05-04 17:53

阿扁確定明參加新書發表會 中監：核復同意陳出席活動

2019-05-04 17:31

馬英九隨身皮夾上有筆記 民眾讚：筆記職人！

2019-05-04 16:59

中國恐以武促統 蔡英文：國軍一定萬全準備護台灣主權

2019-05-04 16:23

黃捷翻白眼威脅 高嘉瑜：我當鄉民阿姨

2019-05-04 14:01

匈牙利台灣留學生遭中國打壓 外交部批蠻橫霸道

2019-05-04 13:23

扁談柯P現象：僅適用2014年9合1選舉

2019-05-04 13:22

陳水扁：馬英九讓我出來，蔡英文要抓我回去嗎？

2019-05-04 13:13

看兩岸蔡轉彎 陳水扁：執政者只能順應時代潮流

2019-05-04 13:11

冷眼集／不特赦更不敢關…民進黨與扁的尷尬距離

2019-05-04 13:04

蔡總統重申寸土不讓決心

2019-05-04 12:59

馬英九：中央應改成總統制

2019-05-04 12:56

柯為扁出新書 藍議員：柯文哲為選舉「蹭阿扁」

2019-05-04 12:39

柯扁明天同台新書發表 未來也要紀錄馬英九、郝龍斌

2019-05-04 12:35

扁新書：「柯文哲旋風」應只適用2014年九合一大選

2019-05-04 12:31

扁新書：綠當年反ECFA、反服貿 蔡上任「順應時代潮流」

2019-05-04 12:28

影／談五四運動 賴清德：現今中國背棄五四精神

2019-05-04 11:21

馬英九倡政院併入總統府：總統「直球對決」回應民意

2019-05-04 11:05

【即時短評】不特赦、不關扁 民進黨與扁的距離很尷尬

2019-05-04 10:56

陳水扁：馬英九讓我出來，蔡英文要抓我回去嗎？

2019-05-04 10:47

拼建設 蘇貞昌：前瞻第2期預算執行進度超前

2019-05-04 10:32

同婚立法期限逼近 蘇嘉全最快7日啟動協商

2019-05-04 09:58

五四運動百周年 賴清德：我想召喚民進黨創黨核心價值

2019-05-04 09:39

「我們把肥料降價20元」蔡英文：用力解決農民需要

2019-05-04 09:30

阿扁保外就醫「18延」 宅神飆髒話又大笑三聲

2019-05-04 08:30
看更多

熱門文章

北高女神PK！黃捷翻白眼威脅高嘉瑜？韓國瑜怎麼說...

2019-05-04 13:22

吳敦義：總統初選韓國瑜也要登記、繳費、參加政見會

2019-05-04 14:58

年改砍一刀 還要取消福利？ 老警員嘆「消耗生命在上班！」

2019-05-04 09:00

兩者都人氣旺 學者分析馬英九和韓國瑜選總統差別在哪

2019-05-04 09:23

德媒：101大樓屹立不搖 台灣艱難處境象徵

2019-05-04 19:58

韓國瑜答不出自經區？ 杜紫宸提問三個高雄發大財議題

2019-05-04 10:13

翻白眼黃捷熱度超越韓國瑜 反觀港湖女神高嘉瑜...

2019-05-04 22:10

選立委被網友批落跑 高市藍營議員：擴大服務

2019-05-04 15:04

韓國瑜答詢發大財掀波 一次看懂自經區爭議

2019-05-04 16:40

陳師孟警告：小英若無民主素養 怎能感動人民？

2019-05-05 03:32

韓、郭對決恐讓藍總統提名兩頭空 國民黨：按規畫初選

2019-05-04 19:51

是進是退 韓國瑜心聲被孫大千說出來了？

2019-05-04 10:00

韓國瑜跳針自經區發大財 柯文哲：不知道就說不知道

2019-05-04 16:39

郭台銘進白宮會川普 韓國瑜：台灣可能找不到第2人

2019-05-04 18:05

影／被動初選也要登記繳費 韓國瑜：遊戲規則明訂再商議

2019-05-04 19:31

韓國瑜答自經區議員批評 柯文哲：不會就說不會

2019-05-04 15:56

吳朱會落幕 朱立倫：讓國民黨黃金陣容轉成金牌聯盟

2019-05-04 12:38

韓國瑜再談自經區 議員黃捷：只能繼續翻白眼

2019-05-04 14:24

國軍提前退伍賴帳不還錢 目前有4000多人

2019-05-04 23:21

陳水扁：馬英九讓我出來，蔡英文要抓我回去嗎？

2019-05-04 10:47

議員問自經區韓國瑜跳針答發大財 遭指「口號治市」

2019-05-04 12:33

為何「地氣族」如此支持韓國瑜 學者這樣說

2019-05-04 09:27

【即時短評】有志大位者 該以前總統為鑑

2019-05-04 23:57

匈牙利台灣留學生遭中國打壓 外交部批蠻橫霸道

2019-05-04 13:23

反駁打臉說 郭台銘：川郭會讓政客不開心

2019-05-04 20:20

黃捷翻白眼威脅 高嘉瑜：我當鄉民阿姨

2019-05-04 14:01

蔡英文用星戰梗 一次暗酸郭、韓兩人

2019-05-04 20:26

影／王金平要組最強聯盟 還說要把兩岸關係「喬回來」

2019-05-04 18:26

地氣族挺韓不挺郭？ 學者：郭台銘會賺錢但沒分他們

2019-05-04 09:40

「登記、繳費、政見會」韓若被動初選 吳定調三要件

2019-05-04 23:43

中國恐以武促統 蔡英文：國軍一定萬全準備護台灣主權

2019-05-04 16:23

阿扁確定明參加新書發表會 中監：核復同意陳出席活動

2019-05-04 17:31

海巡6艘1000噸巡防艦台船得標 配備火箭彈

2019-05-04 15:16

影／國民黨初選500萬韓粉幫繳？ 韓國瑜：請稍安勿躁

2019-05-04 19:41

不是在演習？ 蔡總統參演海巡座艦播「快樂地出帆」

2019-05-04 12:25

獨居老人平安福宴 周美青低調現身

2019-05-04 19:20

是否參選2020總統大選？ 馬英九笑應：你看哪？

2019-05-04 16:24

徐正文成立北部第一個韓國瑜後援會 呼籲挺韓選總統

2019-05-04 11:12

【即時短評】不特赦、不關扁 民進黨與扁的距離很尷尬

2019-05-04 10:56

吳朱會登場 朱立倫拋出4必須1主張

2019-05-04 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top