林濁水酸韓國瑜 連勝文也中槍

2019-05-05 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前赴議會專案報告，時代力量議員黃婕質詢「自由經濟示範區」議題時，韓國瑜不斷跳針「要高雄發大財」，讓議員火大翻白眼，引發熱議。民進黨新系大老林濁水今天臉書也酸韓國瑜，「韓國瑜是柯文哲2.0？不，是連勝文2.0。」林表示，他過去就曾質疑韓國瑜的政見荒誕，不過韓國瑜卻被韓粉拱上天，「我還被嘲笑。」等韓國瑜發奮征服太空、被黃捷翻白眼，KUSO才突然漫山遍野，直達外太空，連勝文根本望塵莫及。

林濁水表示，他去年韓在選高雄市長時，就曾寫了篇文章，標題為「韓國瑜是柯文哲2.0？不，是連勝文2.0。」文章寫到連勝文專提無知白痴政見，韓國瑜的太平島股票上市、高雄再10年人口超過500萬等政見的荒誕程度，一點也不會輸給連，「韓如果不算連勝文2.0，什麼才叫連勝文2.0？ 」

不過林說，韓粉實在太強了，他先後提出連韓的政見荒誕，連勝文的下場是被KUSO到死，韓國瑜卻被韓粉拱上天，他還被嘲笑。

林濁水表示，等到韓國瑜發奮要征服太空、和被黃捷翻白眼，KUSO才突然漫山遍野，音量之高，直達外太空，連勝文根本望塵莫及。