【即時短評】有志大位者 該以前總統為鑑

2019-05-04 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



國、民兩黨總統初選吵得紛紛嚷嚷，陳水扁及馬英九兩位前總統也「不甘寂寞」，各加入「搏版面」行列。只是，陳水扁利用台北市長任內回憶錄新書發表，繼續指點江山，卻因保外就醫引發的爭議，已先失去正當性；馬英九雖點出憲政體制的長年問題，但也因為修憲難度極高，短期內看不到可行性。

台中監獄昨天才核准陳水扁第18次展延保外就醫，今天又同意扁出席口述歷史回憶錄新書發表會。中監雖表示是「基於尊重醫療專業考量」而同意，但對於陳水扁屢屢踩紅線，中監視而不見，社會上對蔡政府已形成「既不敢赦扁、又不敢關扁」的不良印象。

就許多人的認知而言，一位保外就醫的受刑人，可以不顧保外醫治應遵守的規定，甚至為所欲為，就算蔡英文總統未行使特赦權，但陳水扁已形同「實質特赦」。

陳水扁得了便宜，似乎更是有恃無恐。他今天甚至在臉書嗆聲，2015年馬英九讓他保外就醫是「政治決定」，「馬英九可以讓扁出來，蔡英文就要抓扁回去嗎？」姑不論蔡總統對於特赦陳水扁是否已有定見，但主管保外就醫的中監及法務部，還要繼續「視而不見」？

曾經脫口說陳水扁「一開始裝病」的台北市長柯文哲，對於扁趴趴走也覺得怪，他一句「現在有人敢去拆炸彈嗎」，其實已正中蔡政府的要害。

相對於陳水扁「有罪在身」卻表現高調，馬英九今天到台大社科院出席「第十屆半總統制與民主學術研討會」，對憲政體制提出修正建議，可說「溫良恭儉讓」多了。

蔡英文總統上任以來，確實在第一線或第二線之間徘徊。馬英九提及未來若有機會調整中央政府體制，可把行政院合併到總統府，變成一府四院，也有其見地。只是，馬英九在任八年，並非沒有修憲契機，卸任之後才拋出修憲主張，除了必須面對「馬後砲」的譏評，現實上也遭遇修憲門檻極高的難題。