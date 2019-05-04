柯P現象 扁：只適用2014年選舉

「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」今天下午舉行新書座談發表會，台北市長柯文哲（右）將與陳水扁共同出席；圖為今年三月時柯文哲夫婦南下拜訪扁。 圖／陳致中提供 分享 facebook

對手是連、總統是馬 才有柯旋風

前總統陳水扁今天下午舉行回憶錄新書座談發表會，扁在新書中，直言「柯Ｐ現象」、只適用在二○一四年九合一大選，在對手是連勝文、總統是馬英九的條件下，才有「柯Ｐ旋風」；更「解密」兩岸關係，以及昔日開啟蔡英文總統從政之路的祕辛。

這本「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」，是台北市長柯文哲二○一五年指示台北市文獻館記錄，市府後來委託中研院近代史研究所副研究員陳儀深主持計畫；訪談內容直到扁卸任總統，但未談及卸任後的官司訴訟。由於台中監獄已同意扁出席發表會，陳水扁與柯文哲下午將同台。

1999年請教WTO「上她的課才知有蔡」

陳水扁在書中提到，因意識形態和公務人員及中產階級所占比例較高，台北市被稱為「天龍國」，但二○一四年的市長選舉，因時空背景改變、執政不好、對總統失望等因素，導致投票行為有改變；但他一直認為，接下來這些條件可能就沒有了，至於台北市是否會又變回「天龍國」，還是個未知數。

另外扁提到，他在一九九九年、總統大選前向蔡英文請教ＷＴＯ的問題，「上了她兩小時的課，才知道有蔡英文這個人」；二○○○年他當選總統後，即找來當時無黨籍的蔡英文做陸委會主委。

綠視ECFA為毒藥 選後概括承受

談及兩岸關係，陳水扁指出，執政者有自己的難處，只能「順應時代潮流」。當年ＥＣＦＡ起初被民進黨視為票房毒藥、喪權辱國，二○一一年，蔡還跟總統馬英九辯論，但二○一二年總統大選期間，蔡英文就改口說要「概括承受」。

挺太陽花反服貿 綠執政後沒撤回

他說，二○一四年「太陽花學運」反服貿，當時民進黨也站在太陽花這邊，但二○一六年完全執政後，立院、政院也沒有撤回服貿協議，蔡英文也說會繼續執行，這就是順應時代的潮流。

扁透露，當總統後，時任大陸海協會會長汪道涵傳來紙條，建議他在就職演說提到「海峽兩岸人民都是炎黃子孫、龍的傳人」，當時的民進黨主席林義雄不同意，他才改為「海峽兩岸人民源自於相同血緣、文化和歷史背景」。

扁警告蔡 中共搞統戰愈要愈多

扁不滿表示，汪道涵透過紙條還建議他說「共同來處理一個中國的問題」，他接受「一中」是未來的「一中」，且要共同解決這個問題，不料他說了，對岸的回應是「聽其言，觀其行」，還要得寸進尺。

扁警告，跟中共打交道就是這樣，搞統戰要到想要的，就會放進口袋然後要更多，答應這個，以後還會有第二、三、四，甚至第五個，「今天蔡政府就要面對這個問題」。