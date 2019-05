蔡英文用星戰梗 一次暗酸郭、韓兩人

2019-05-04 20:26 聯合報 記者林敬殷╱即時報導



蔡英文總統透過臉書,用星戰梗暗酸高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘。 中央社 分享 facebook

今天是全球一年一度的星戰日(非官方),繼去年邀請台灣的星戰迷到總統府,蔡英文總統今年則是出席星戰迷舉辦的活動,蔡英文總統稍早透過臉書,用星戰梗暗酸高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘。她說,聽說有人要征服宇宙,台灣會持續與理念相近的星系合作,致力於維繫宇宙的和平穩定。

蔡總統說,「我們帶來服務而不是征服,我們只當和平幸福的貢獻者,絕對不當星際間的麻煩製造者。」

蔡總統說,去年,總統府第一次接待了許多來自遙遠銀河系的朋友,今年我來台北101旁邊,與他們相聚。

這一則臉書也附上與星戰迷會面的影片,蔡總統以神秘嘉賓的身份,手握光劍到場,現場有人喊總統好,更有不少人直呼「尤達大師來了」。蔡總統被稱為尤達大師,源自於二0一五年接受美國時代雜誌專訪時的封面照,後來被KUSO成尤達,後來蔡總統上任後,與星戰迷持續保持互動。

May the Force be with you!