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蔡英文用星戰梗 一次暗酸郭、韓兩人

2019-05-04 20:26聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統透過臉書，用星戰梗暗酸高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘。 中央社
蔡英文總統透過臉書，用星戰梗暗酸高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘。 中央社
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今天是全球一年一度的星戰日（非官方），繼去年邀請台灣的星戰迷到總統府，蔡英文總統今年則是出席星戰迷舉辦的活動，蔡英文總統稍早透過臉書，用星戰梗暗酸高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘。她說，聽說有人要征服宇宙，台灣會持續與理念相近的星系合作，致力於維繫宇宙的和平穩定。

蔡總統說，「我們帶來服務而不是征服，我們只當和平幸福的貢獻者，絕對不當星際間的麻煩製造者。」

蔡總統說，去年，總統府第一次接待了許多來自遙遠銀河系的朋友，今年我來台北101旁邊，與他們相聚。

蔡總統表示，聽說有人要征服宇宙，她要再次跟來自遙遠銀河系的朋友們強調，台灣會持續與理念相近的星系合作，致力於維繫宇宙的和平穩定。我們帶來服務而不是征服，我們只當和平幸福的貢獻者，絕對不當星際間的麻煩製造者。

這一則臉書也附上與星戰迷會面的影片，蔡總統以神秘嘉賓的身份，手握光劍到場，現場有人喊總統好，更有不少人直呼「尤達大師來了」。蔡總統被稱為尤達大師，源自於二０一五年接受美國時代雜誌專訪時的封面照，後來被KUSO成尤達，後來蔡總統上任後，與星戰迷持續保持互動。

以下是蔡總統臉書全文：

去年，總統府第一次接待了許多來自遙遠銀河系的朋友，今年我來台北101旁邊，與他們相聚。

聽說有人要征服宇宙，我要再次跟來自遙遠銀河系的朋友們強調，台灣會持續與理念相近的星系合作，致力於維繫宇宙的和平穩定。我們帶來服務而不是征服，我們只當和平幸福的貢獻者，絕對不當星際間的麻煩製造者。

May the Force be with you！

蔡英文郭台銘韓國瑜總統大選星際大戰

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