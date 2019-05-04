獨居老人平安福宴 周美青低調現身

2019-05-04 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市大天宮慈善會今天中午在廟埕舉辦「獨居老人平安福宴」，邀請華山基金會近150位獨居長輩用餐，前總統夫人周美青（穿黑外套者）低調現身發關懷禮。圖／華山基金會提供 分享 facebook

嘉義市大天宮慈善會長年響應地方公益，今天中午在廟埕舉辦「獨居老人平安福宴」，邀請華山基金會近150位獨居長輩用餐，並贈送關懷物資給每一位參加的長輩，希望透過活動讓長輩感受到社會的溫暖，前總統夫人周美青擔任神秘嘉賓，低調出現活動現場，長輩們又驚又喜搶著握手。

嘉義市大天宮慈善會長年提供生活補助、急難救助、醫療補助、喪葬補助、施棺、白米等社會服務，秉持著以社會福利、急難救濟為己任、造福社會人群為宗旨。

嘉義市大天宮慈善會長黃清山表示，最近神明誕辰，邀請華山基金會近150位獨居長輩為神明祝壽，同時得知周美青熱愛公益活動，事前寄發邀請函給周美青，對方一口答應但需事先保密。

大天宮慈善會今天中午席開15桌宴請獨居長輩吃平安宴，正當長輩們用餐時，周美青低調走入會場，發關懷禮給長輩，邊祝福長輩「呷百二！」長輩們又驚又喜，開心地與周美青拍照和握手。

黃清山提到，生活的環境存在許多需要協助的對象，獨居老人只是其中一環，希望帶起拋磚引玉的效果，邀請更多民眾一同關心社會的角落，用行動支持在地公益。