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扁口述歷史主訪人陳儀深：新書有勵志及政治演變2意義

2019-05-04 18:33聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」明日舉行新書發表會。擔任主訪人的中研院近史所教授陳儀深陳儀深透露，訪談前總統陳水扁一開始也不是很順，第一次訪談後，拖了將近1年，徵得阿扁同意，才恢復訪談。

陳儀深是彭明敏文教基金會的執行長，基金會拿下台北市立文獻館的口述歷史標案時，雙方在2015年6月簽約，同月他與助理彭孟濤，就首度協同文獻館館長詹素貞與其助理，四人南下高雄拜會阿扁。

陳儀深坦言，一開始也不是很順，訪談第一次後，阿扁就沒有約下次的時間，可能跟身體狀況、心理準備因素有關，阿扁也要求團隊應該先準備好，多拿些市府的資料。

原本按規畫，2015年8月就要展開訪談，但這一拖延就到了2016年7月，因著合約期程團隊再次聯繫阿扁，阿扁才說願意受訪。這期間，文獻館也透過公文往返獲得中監允許，要將訪談期程附知矯正署。

恢復訪談後，他們敲定往後7月至10月間9次的採訪，每次以2小時為度，同時著手規畫訪談內容，畢竟機會有限；而阿扁也相當配合，提供訪談大綱時，多半會得到阿扁「OK啦」的回應。

南來北往的期間，可謂緊鑼密鼓。這次見面，阿扁就將上次交給他的稿子，改好交給採訪團隊，團隊也將上回訪談整理好的稿子交給阿扁看，而一切查證工作，都放在書本的註腳中。

至於全書哪部分最有意義？陳儀深說，「針對憲政問題，在這次訪問紀錄中紀錄得蠻仔細的」。陳儀深認為，這本書最重要的2個意義，一個是勵志，看一個三級貧戶的鄉下農家子弟，透過自己的努力、聰明才智與機緣當到總統，這是一個傳奇的故事；另外一個意義，就是理解台灣政治之所以然，從陳水扁當過立委、台北市長、總統這樣的過程，去看2000年台灣政黨輪替如何造成的，回顧台灣政治演變的發展。

陳儀深也說，一般評價政治人物，都是蓋棺論定，但這次不但沒有蓋棺，且訪談內容只到阿扁總統卸任為止，凡是後來的官司、牢獄、訴訟，因都還在發展中，就不多談，「不然我原本有預留一次，不一定要替他辯什麼是非，但可以為自己辯護，什麼是海角七億？算不算貪汙？」

前總統陳水扁。 圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁。 圖／聯合報系資料照片
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陳儀深陳水扁北市

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