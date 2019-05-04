謝長廷投書日媒 籲日方挺我參加WHA

2019-05-04 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



駐日代表謝長廷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日媒讀賣新聞今日刊出駐日代表謝長廷投書「台灣希望參加國際防疫體制」。謝在投書中強調，台灣因政治理由被拒絕於世界衛生組織(WHA)外，無法獲得有關醫療保健的最新資訊，極有可能成為國際傳染病預防以及保健安全的潛在性缺口。期盼國際社會理解台灣參加的必要性，也感謝日本政府與各界長年對台灣的支持。

謝長廷投書提到，全球化不斷擴展，跨越國境移動的人們越來越多，國際傳染病的預防成為世界新的課題。為阻止傳染病隨著人潮越過國境擴散，世界各國必須進行緊密而且全面性的合作。

台灣位於印度太平洋地區的中心，台日間去年往來旅客數達到679萬人次，往來極為頻繁，需要高度的防疫合作體制。

但2017年與2018年，台灣未收到世界衛生年大會(WHA)的邀請函，無法以觀察員身分出席。也因政治上的理由被拒絕於WHO各種專業會議、保健合作機制以及相關活動外，無法獲得有關醫療保健的最新資訊。

在此狀況下，台灣極有可能成為國際傳染病預防以及保健安全的潛在性缺口，尤其對與台灣交流日益加深的日本也是重大之威脅。

謝長廷提到，2003年SARS感染擴大時，台灣因無法從WHO獲得即時援助，資訊不足，失去許多生命。當時也有感染SARS的台灣醫生前往關西與四國旅行，造成很大之問題。

WHO設立目的為了全人類的健康，專業性無法充分被尊重，令人極為遺憾。應避免相同的錯誤再度發生。台灣2300萬人民與世界各國人民相同，享有平等參加國際防疫體制之權利。

他提到，對於WHO全民健康覆蓋(UHC)目標，台灣有完善的全民健康保險制度、積極協助醫療人才的養成，提升世界的醫療能力；台灣常發生自然災害累積豐富的經驗，有能力提供緊急醫療援助；遵照WHO的國際衛生條例(IHR)之要求，積極地強化防疫能力。

台灣期盼能秉持務實與專業，參加5月20日在瑞士日內瓦所舉行的WHA以及相關專業會議、保健合作機制等相關活動，與世界共有最新的醫療保健資訊，也與世界分享台灣的經驗，做出貢獻。