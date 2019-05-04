阿扁是否出席募款餐會？ 中監：審核評估中

2019-05-04 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



前總統陳水扁保外就醫期間屢踩紅線，早在上月，陳多次於臉書社群貼文宣傳新書，預計明天參加「堅持」新書發表會。對此，台中監獄今傍晚回應，基於尊重醫療專業考量，同意陳水扁出席活動。至於5月9日凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會，中監分案進行審核評估中。

前總統陳水扁上月30日針對5月5日的新書發表會、5月9日凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會，向中監提出申請。

台中監獄審查小組今天傍晚決議，「有關陳前總統申請參加北市文獻館口述歷史新書發表會，台中監獄基於尊重醫療專業考量，核復同意陳前總統出席活動。」

台中監獄副典獄長戴明瑋表示，中監審查小組將新書發表會與募款餐會分案審理，今天同意陳出席新書發表會活動，但5月9日募款餐會部分，仍由審查小組謹慎評估中，將另行擇日公告。

昨天傍晚，台中監獄才公布依醫療小組認定扁的「病況未獲改善」，報請矯正署核准第18次展延，時間為本月5日至今年8月4日。