扁確定明天參加新書發表會 中監：核復同意陳出席活動

2019-05-04 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



前總統陳水扁保外就醫期間屢踩紅線，昨台中監獄才准扁第18次保外就醫展延通過，但早在上月，陳多次於臉書社群貼文宣傳新書，並預計明天（5日）參加「堅持」新書發表會，以及5月9日凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會。對此，台中監獄今天傍晚回應，基於尊重醫療專業考量，核復同意陳水扁出席活動。

台中監獄今天傍晚表示，扁已於上月30日下午針對5月5日的新書發表會向中監提出申請，傍晚中監審查小組決議，「有關陳前總統申請參加北市文獻館口述歷史新書發表會，台中監獄基於尊重醫療專業考量，核復同意陳前總統出席活動。」

前總統陳水扁3月間為立委補選助選、批韓國瑜出訪中國，屢屢挑戰保外就醫，不能從事與醫療無關的活動，不能接受媒體採訪、不能從事政治選舉及選舉造勢活動的司法紅線。

陳水扁首本口述歷史回憶錄「堅持-陳水扁口述歷史回憶錄」，明天(5日)將在台北市市長官邸藝文沙龍舉辦新書發表會，主辦單位是台北市文化局與台北市立文獻館。

昨天傍晚，台中監獄才公布依醫療小組認定扁的「病況未獲改善」，報請矯正署核准第18次展延，時間為本月5日至今年8月4日。