馬英九隨身皮夾上有筆記 民眾讚：筆記職人！

2019-05-04 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



前總統馬英九是出了名的愛記筆記，無論出席任何活動場合，總是習慣隨身紙筆記錄事情，今天到台東出席「台東減塑新生活‧環境教育嘉年華活動」中，選購物品拿出隨身皮夾過程中，意外發現皮夾也貼著便利貼紙，紙上記錄一些文字，讓民眾看了驚呼這是「筆記職人」嗎。也有人心疼說「政治人物不好當啊」。