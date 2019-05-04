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韓國瑜答詢跳針發大財掀風波 自經區爭議一次看懂

馬英九隨身皮夾上有筆記 民眾讚：筆記職人！

2019-05-04 16:59聯合報 記者尤聰光╱即時報導

前總統馬英九是出了名的愛記筆記，無論出席任何活動場合，總是習慣隨身紙筆記錄事情，今天到台東出席「台東減塑新生活‧環境教育嘉年華活動」中，選購物品拿出隨身皮夾過程中，意外發現皮夾也貼著便利貼紙，紙上記錄一些文字，讓民眾看了驚呼這是「筆記職人」嗎。也有人心疼說「政治人物不好當啊」。

而馬英九皮夾上的貼紙記錄的文字有英文、中文，還隱約寫著「排灣族名」、「報名」、「完賽」等字樣，顯見他可能隨時出席活動前，空檔時間隨時過目提醒之用，或是重要事情的記錄。而他這樣勤做筆記的精神，也讓民眾見識到他的用功和對事情的重視程度。

皮夾上的貼紙記錄滿滿的文字，有英文和中文。記者尤聰光／攝影
皮夾上的貼紙記錄滿滿的文字，有英文和中文。記者尤聰光／攝影
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前總統馬英九選購物品，拿出隨身皮夾過程中，意外發現皮夾也貼著便利貼紙。記者尤聰光...
前總統馬英九選購物品，拿出隨身皮夾過程中，意外發現皮夾也貼著便利貼紙。記者尤聰光／攝影
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台東馬英九

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