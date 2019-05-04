扁新書：「柯文哲旋風」應只適用2014年九合一大選

2019-05-04 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」明天將舉行新書座談發表會，前總統陳水扁與台北市長柯文哲可望同台。扁在新書中談到「柯P旋風」，他認為唯有2014年九合一大選，在對手是連勝文、總統是馬英九的條件下，才有所謂的「柯P旋風」，未來這些條件可能就沒有了。

該書緣起，是台北市長柯文哲2015年指示台北市文獻館紀錄陳水扁口述歷史，委託中研院近代史研究所副研究員陳儀深主持計畫。2016年7月至10月間由文獻館人員陪同，南下高雄訪問保外就醫中的陳水扁，訪談10次，完成近20萬字的回憶錄，也是陳水扁第一本口述歷史回憶錄體例的專書。

訪談主軸，從扁早年於台南求學直到2008年卸任總統，內容分10章，還附註腳說明，但未談及卸任後的官司訴訟。

陳水扁在書中提到，台北市被稱為「天龍國」，多少跟意識形態有關，也跟公務人員及中產階級所占比例較高有關。但從2014年台北市長選戰來說，好像也不是絕對的，背後固然有時空背景改變、執政不好、對總統失望等因素，都會影響投票行為，但這個投票行為是從2014年後就改變，還是接下來又回到「天龍國」？

扁也指出，他一直認為，「柯P現象」、「柯P旋風」應只適用在2014年九合一大選，對手是連勝文、總統是馬英九的條件下，才有「柯P旋風」，但接下來這些條件可能就沒有了，此後會不會又變回「天龍國」，還是個未知數。

北市府副發言人柯昱安說，尊重扁的看法，政治人物還是要做好自己份內的事情，施政要讓人民有感才可以繼續維持人氣。柯擔任市長以來維持一定民意支持度，就是因為做好施政的工作。不是天時地利人和才能造就炫風，最終選民看的，還是政治人物有沒有做好該做的事，即使帶起一股旋風，支持度能不能長久還是要看施政成果。