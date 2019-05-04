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扁新書：綠當年反ECFA、反服貿 蔡上任「順應時代潮流」

2019-05-04 12:28聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」一書5月5日將舉行新書座談發表會，預料將再掀起政治波瀾。陳水扁在書中提到他對兩岸的觀察以及和蔡英文的互動。為什麼當時無黨籍的蔡英文，會在陳水扁2000年當選總統後進入新內閣成為陸委會主委，開啟政治之路？扁說，就是因為他在1999年選前向蔡請教WTO的問題，「上了她2小時的課。」

該書的緣起，是台北市長柯文哲2015年指示台北市文獻館紀錄陳水扁口述歷史，委託中央研究院近代史研究所陳儀深主持計畫，2016年7月至10月間由文獻館人員陪同，率團南下高雄寓所訪問保外就醫中的陳水扁，訪談次數多達10次，完成近20萬字的回憶錄，也是陳水扁第一本口述歷史回憶錄體例的專書。

訪談主軸是設定扁任台北市長的期間，但從他早年於台南求學直到2008年卸任總統，都有描述，內容分為10章，還附有註腳說明，但未談及卸任後的官司訴訟。

陳水扁提到，最初會認識蔡英文，就是在2000年選總統前夕1999年的暑假，為了競選做準備，向蔡請教WTO的問題，上了她兩小時的課，才知道有蔡英文這個人，因此當選總統後陸委會主委給蔡英文做，蔡也因此進入新內閣。

提到兩岸關係，扁也坦言，執政者有自己的難處，只能順應時代潮流。當年ECFA起初被民進黨視為票房毒藥，喪權辱國，2011年還為此跟馬英九辯論，但是選前辯論，2012年總統大選期間，蔡英文就改口說要「概括承受」。

同樣，2014年「太陽花學運」說要反服貿，當時民進黨也站在太陽花這一邊，不過當選之後，立院、政院也沒有撤回服貿協議，蔡英文也說會繼續執行，這就是順應時代的潮流。陳水扁說，他當時一直主張「外勞跟本勞基本薪資脫鉤」，但國策顧問研究結果具是不可能，因這涉及國際社會輿論的批判，「到相信蔡英文上來，我相信她也是做不了。」

至於2000年就職演說背後的故事，陳水扁指出，他當選後，時任大陸海協會會長汪道涵傳來一張紙條，建議他在就職演說中提到「海峽兩岸人民都是炎黃子孫、龍的傳人」，但當時的民進黨主席林義雄不同意，才改為「海峽兩岸人民源自於相同的血緣、文化和歷史背景」這句。

紙條中還建議他說「共同來處理『一個中國』的問題」，扁不滿表示，他講了，沒想到對岸的回應是還要「聽其言，觀其行」，他接受「一中」是未來的「一中」，且要共同解決這個問題，不料他說了，對岸卻不滿意，還要得寸進尺。

陳水扁據此警告，跟中共打交道就是這樣，他搞統戰，要到他想要的，就會放進口袋，然後要更多，答應這個，以後還會有第二個，不要以為第二個也答應了，就不會有第三個，一定還有第三個、第四個，甚至第五個，今天蔡英文政府就要面對這個問題。

「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」一書，5月5日下午2時將在北市長官邸藝文沙龍表演廳...
「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」一書，5月5日下午2時將在北市長官邸藝文沙龍表演廳舉行新書座談。記者魏莨伊 / 攝影
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「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」一書，5月5日下午2時將在北市長官邸藝文沙龍表演廳...
「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」一書，5月5日下午2時將在北市長官邸藝文沙龍表演廳舉行新書座談。記者魏莨伊 / 攝影
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陳水扁蔡英文太陽花學運

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