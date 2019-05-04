影／談五四運動 賴清德：現今中國背棄五四精神
前行政院長賴清德在臉書上談五四運動，今天他到台灣人工智慧學校新竹分校參加開學典禮，會後接受專訪時提到，今年是五四運動一百年，在五四時期的重要人物，例如胡適、雷震、傅斯年、傅正，主張自由民主，深深影響台灣；這樣的理念給予當時專制獨裁一個很好的對比，也讓台灣社會有機會走向民主的這條路。
賴清德說，這此狀況下，可以看到中國國家主席習近平定位五四運動，要求年輕人要跟著黨走，這完全是跟當年五四精神不符，反而是台灣在面對新的未來，「我們更加要珍惜民主得來不易，也要讓台灣成為民主的燈塔，照亮中國大陸」，讓更多年輕人看到民主的希望，未來讓中國的人民可享受民主的制度，過自由的生活。
賴清德在臉書上指出，中國顯然是走在背棄五四精神的路上，科學需要自由，自由才有民主。而今日的中國，談科學只有技術，用它來控制、監視人民，更極權統治圖博、維吾爾及港澳；面對台灣，中國更是不停地以武裝威嚇、經濟霸權恫嚇台灣，中國早就忘了五四運動的民主精神。因此，一百年後的今天，他想召喚民進黨創黨的核心價值：獨立自主。「我認為，只有強化台灣民主，壯大台灣，才是台灣未來應該選擇的路。」
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