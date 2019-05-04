影／談五四運動 賴清德：現今中國背棄五四精神

2019-05-04 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



前行政院長賴清德在臉書上談五四運動，今天他到台灣人工智慧學校新竹分校參加開學典禮，會後接受專訪時提到，今年是五四運動一百年，在五四時期的重要人物，例如胡適、雷震、傅斯年、傅正，主張自由民主，深深影響台灣；這樣的理念給予當時專制獨裁一個很好的對比，也讓台灣社會有機會走向民主的這條路。

賴清德說，這此狀況下，可以看到中國國家主席習近平定位五四運動，要求年輕人要跟著黨走，這完全是跟當年五四精神不符，反而是台灣在面對新的未來，「我們更加要珍惜民主得來不易，也要讓台灣成為民主的燈塔，照亮中國大陸」，讓更多年輕人看到民主的希望，未來讓中國的人民可享受民主的制度，過自由的生活。