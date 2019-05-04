談AI 科技人排隊搶拍照 賴清德承諾「不會讓他們孤單」

2019-05-04 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台灣人工智慧學校新竹分校今天上午舉行開學典禮，行政院前院長賴清德參加典禮並致辭，他指出現今工業4.0來臨，每種科技都需要人工智慧，因此培育人才成為重點。會後不少科技人大排長龍與賴清德拍照，賴感性說，「我也向他們承諾，不會讓他們孤單」。

賴清德說，他今天特別用具體的行動來支持台灣人工智慧的發展，現在的人工智慧大家不太了解，但十年後可能就是現在的EXCEL，大家可以想像，十年後如果不會AI，個人和公司將會相對處於劣勢，台灣競爭力將不再。

他說，特別是看到工業4.0時代來勢洶洶，過往台灣在PC時代掌握很好，但我們錯過網路、雲端時代，絕對不能錯過人工智慧時代。目前中小企業要升級、個人要創業都需要人工智慧的工程師，台灣一年培養人工智慧人才僅5000人，但日本卻培養25萬人，台灣培養的速度很懸殊，「未來如果我有機會帶領台灣，我會積極推動人工智慧的領域，帶動台灣第二次經濟奇蹟的發展」。

今天開會典禮完，現場大排長龍，不少科技人搶著要跟賴清德拍照，更展現出賴的高人氣。對此，賴清德回應，這些科技人才都是未來經濟發展的重要支柱，他今天用具體的行動來支持人工智慧，這些與科技人的理念相同，他也肯定他們願意撥空學習，有機會讓台灣經濟更具競爭力，「我也向他們承諾，不會讓他們孤單」。

執行長陳昇瑋致詞說，機器學習在各行各業逐步應用，如今透過行動裝置、機器學習等，未來可以用深度學習來做瑕疵檢測，甚至在機器壞掉前，就可預測並送修，AI工程師炙手可熱，台灣人工智慧學校實際解決人才的缺乏。