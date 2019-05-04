馬英九倡政院併入總統府：總統「直球對決」回應民意

2019-05-04 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



我國政府體制長期遭批評總統有權無責，行政權存在權責不符問題。前總統馬英九上午出席台大「半總統制與民主學術研討會」時建議，未來我國中央政府體制，應仿照地方政府的首長制，由現行雙首長的半總統制，改為對國會負責的總統制。

馬英九表示，民眾分不清楚所為的國防、外交與兩岸等慣例上總統職權與一般權力間的差別，只會想說「既然我選你就要負責」，所以整體國家重要政策還是總統職權，行政院長也還是總統任命，但現行沒有制度性機會讓總統去關心民眾在意的政策。

馬英九舉例，像是高雄輕軌是在動工一年後，到高雄有朋友反對，問交通部長後他才知道，當時還被朋友虧「你怎麼不知道，你幹總統幹什麼？」馬說，台灣路面車輛多，除非高架或地下化，否則他對沒有優先路權的輕軌非常保留，很有意見。

馬英九建議，未來若有機會調整中央政府體制，可把行政院合併到總統府，體制變成一府四院，還是五權體制；而總統職責上就是行政院長，每年二月與九月兩次到立院施政報告，對立院負責，但立院就沒有倒閣權，因為無閣可倒。

馬英九說，這樣的體制調整後，總統就可以掌握國情資訊，做該做決定，直接「直球對決」回應民意。

不過馬英九說，修憲困難是另一個問題，但不應成為政府體制改革門檻。馬也強調，他不是主張立即修憲，只是要讓大家思考現行中央政府體制中的權責問題。

但與會者質疑，依馬英九建議，若再出現完全執政，恐無法達到美國總統制下國會對行政權的監督制衡效果。馬英九回應，監督機制出問題不能怪總統，是因為選舉沒有選好，像現行地方政府出現單一政府時，議會對縣市政府也許監督力量沒這麼強，但不會沒有監督。