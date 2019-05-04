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【即時短評】不特赦、不關扁 民進黨與扁的距離很尷尬

2019-05-04 10:56聯合報 記者林政忠╱即時報導

「不願特赦、不敢關扁」，這是目前民進黨和前總統陳水扁的尷尬距離，「阿扁心結」始終糾纏民進黨。

即使社會高度負評，陳水扁仍獲得第18度保外就醫展延，言行更加肆無忌憚，明天還要跟台北市長柯文哲高調舉辦新書發表會。陳水扁在書中不僅大爆當年提拔蔡英文的過程、點評「柯P旋風」，還直指民進黨執政的兩岸困境；網友戲稱，阿扁根本是「被保外就醫耽誤的政治網紅」。

陳水扁耳聰目明、精力旺盛，但一遇到保外就醫展延問題，就馬上變成「病情未明顯改善」，民進黨內形成「一個阿扁，各自解讀」怪象。蔡英文總統和行政院前院長賴清德，正好代表民進黨內兩派聲音。一派認定扁貪汙事實，主張司法途徑；另一派則聲稱扁遭遇司法程序不公，要求政治特赦。

唯一有權力特赦的就是現任總統，但陳水扁料定，有深綠獨派護身，在2020總統大選前，民進黨絕對不敢把他抓回大牢；蔡英文也寧願「維持現狀」，在特赦和關扁之間，留下保外就醫的灰色地帶。

民進黨內部兩派力量拉扯，讓陳水扁成為民進黨不定時炸彈，「扁維拉」隨時可能重出江湖。扁現在彷彿戳破國王新衣的小孩，經常透過臉書點評藍綠，特別是對民進黨下指導棋，許多被點名的民進黨高層都敢怒不敢言，讓人不禁聯想起當年陳水扁女兒陳幸妤的名言：「民進黨的政治人物，有誰沒拿過我爸的錢？」

在柯文哲助攻下，扁現在又創先例，從保外就醫角色變身新銳作家。雖然柯文哲曾脫口而出「阿扁裝病說」，一度讓柯扁關係陷入僵局，但兩人都是精明的政治動物，一旦有共同的政治利益，就有「柯扁結盟」空間。扁藉此更有籌碼，向蔡英文總統爭取特赦；柯也可獲獨派奧援，在2020大選不被藍綠邊緣化。

「衝突、妥協、進步」向來是扁闖蕩江湖三部曲，他衝撞民進黨、友好柯文哲，終極目標當然就是要特赦。不過，當民進黨與阿扁的距離愈來愈近，離社會的主流民意也將愈來愈遠。

前總統陳水扁保外就醫期間仍然到處趴趴走。圖／取自臉書「台灣勇哥粉絲團」
前總統陳水扁保外就醫期間仍然到處趴趴走。圖／取自臉書「台灣勇哥粉絲團」
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民進黨陳水扁保外就醫

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