陳水扁：馬英九讓我出來，蔡英文要抓我回去嗎？

2019-05-04 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



保外就醫第18次展延的前總統陳水扁今天在臉書貼文，每到選季「扁維拉」就被消費，「阿扁不是抓回去關，而是根本不該關」。

他也說，扁案所涉二件事，特別費（國務機要費）與選舉錢（政治獻金）。連蔡英文總統在2008年6月20日對AIT台北辦事處處長楊甦棣都說，「特別費不是貪腐，真正的關鍵問題是制度上的問題，問題是立法院是否願意修法」；2009年9月10日也對AIT台北辦事處新任處長司徒文說，「漏報競選經費，在所有黨派的政治人物中，包括國民黨領導人，是普遍現象。」

陳水扁指出，如果沒有選擇性的不同標準，同樣特別費，前總統馬英九用於個人開銷可以判無罪，阿扁用在機密外交等公共支出，會被收押判無期嗎？同樣選舉錢，親民黨主席宋楚瑜選個省長花5億，還剩6.2億，卻只申報1億，這是「做了法律所許可的事嗎？」