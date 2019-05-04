陳水扁：馬英九讓我出來，蔡英文要抓我回去嗎？
保外就醫第18次展延的前總統陳水扁今天在臉書貼文，每到選季「扁維拉」就被消費，「阿扁不是抓回去關，而是根本不該關」。
他也說，扁案所涉二件事，特別費（國務機要費）與選舉錢（政治獻金）。連蔡英文總統在2008年6月20日對AIT台北辦事處處長楊甦棣都說，「特別費不是貪腐，真正的關鍵問題是制度上的問題，問題是立法院是否願意修法」；2009年9月10日也對AIT台北辦事處新任處長司徒文說，「漏報競選經費，在所有黨派的政治人物中，包括國民黨領導人，是普遍現象。」
陳水扁指出，如果沒有選擇性的不同標準，同樣特別費，前總統馬英九用於個人開銷可以判無罪，阿扁用在機密外交等公共支出，會被收押判無期嗎？同樣選舉錢，親民黨主席宋楚瑜選個省長花5億，還剩6.2億，卻只申報1億，這是「做了法律所許可的事嗎？」
扁說，他坦承競選經費申報不實，「做了法律所不許可的事」，卻被關了6年多還要抓回去？馬英九讓他出來是政治決定，擴大醫療鑑定報告只是樓梯；如今醫療小組的診斷證明及病情評估報告，與擴大醫療鑑定報告不都是一樣，馬英九可以讓扁出來，蔡英文就要抓扁回去嗎？請問蔡總統忘了10年前說要修法除罪與歷史共業的話嗎？
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