五四運動百周年 賴清德：我想召喚民進黨創黨核心價值

2019-05-04 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



今天是五四運動一百周年，正在角逐民進黨總統初選的行政院長前院長賴清德在臉書，以「五四運動一百周年，談談獨立與自由」為題表示，中國不停地以武裝威嚇、經濟霸權恫嚇台灣，「中國早就忘了五四運動的民主精神」，賴也說，五四一百年後的今天，他想召喚民進黨創黨的核心價值「獨立自主」。

賴清德表示，在五四運動百周年前，他到中研院參觀胡適紀念館。賴引用胡適經典語錄「你們不要總爭自由，自由是外界給你的，你們先要爭獨立，給你自由你不獨立你仍然是奴隸......」表示，胡適、雷震、傅斯年、傅正，這些五四的領袖，他們的主張自由民主，深深影響了台灣。

賴清德說，但之前中國大陸國家主席習近平對五四運動的談話，通篇強調「黨的領導」與「愛國主義」，完全忽略五四運動的核心「民主與科學」的追求。

他指出，科學是追求幸福生活的進步動力。民主是維繫生活與自由的的必要條件。中國顯然是走在背棄五四精神的路上，科學需要自由，自由才有民主。而今日的中國，談科學只有技術，用它來控制、監視人民，更極權統治圖博、維吾爾及港澳；面對台灣，中國更是不停地以武裝威嚇、經濟霸權恫嚇台灣，中國早就忘了五四運動的民主精神。