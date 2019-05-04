「我們把肥料降價20元」蔡英文：用力解決農民需要

2019-05-04 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天在臉書表示，她要求行政院農業委員會、台肥要來協助我們農民好朋友， 農委會主委陳吉仲主委手腳很快，最實際的協助，「就是我們把每包40公斤的肥料，都降價20元」。蔡總統昨也在臉書提及，有人說總統有七堂課，她想跟大家說，處理國際事務這一堂課，最重要的關鍵在於「信任」。

「蔡英文替農民朋友做到了！」蔡總統說，今年受到暖冬跟病蟲害的影響，有些農民的收益不如預期，國際製肥原料又繼續上漲。這陣子她到雲林、屏東走訪，「我知道農民的辛苦」。農民拚一世人，看天吃飯，巡田顧水。「這兩個銅板，或許不是很多，但是政府跟農民一起打拚，蔡英文幫你省起來」。

蔡總統說，農民的辛勞跟需要，我們用力解決，希望大家有感受到政府的貼心。蔡總統也延續近期「辣台派」的宣傳，在這篇發文最後標記「辣農業」。

蔡總統昨也提及處理國際事務關鍵在於「信任」，她說，「信任」兩個字，說起來很容易，做起來卻很不容易。

蔡總統說，她執政三年來，得到國際支持時，「我不會冒進，遇到外部壓力時，我也不曾妥協」。保持著這個原則，台灣逐步累積國際社會的信任。在國際上，台灣就是區域和平的貢獻者，「不會有人認為台灣是麻煩製造者」。

她說，在「信任」的基礎上，我們讓國際社會知道，台灣永遠站在民主、自由的這一邊，永遠站在區域和平穩定的這一邊。理念相同的國家，就會與我們建立長遠的夥伴關係。