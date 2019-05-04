親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭董赴美入白宮
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

MLB／滑壘受傷 林子偉扛先發中外野卻提早傷退

年改砍一刀 還要取消福利？ 老警員嘆「消耗生命在上班！」

「我們把肥料降價20元」蔡英文：用力解決農民需要

2019-05-04 09:30聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統今天在臉書表示，她要求行政院農業委員會、台肥要來協助我們農民好朋友， 農委會主委陳吉仲主委手腳很快，最實際的協助，「就是我們把每包40公斤的肥料，都降價20元」。蔡總統昨也在臉書提及，有人說總統有七堂課，她想跟大家說，處理國際事務這一堂課，最重要的關鍵在於「信任」。

「蔡英文替農民朋友做到了！」蔡總統說，今年受到暖冬跟病蟲害的影響，有些農民的收益不如預期，國際製肥原料又繼續上漲。這陣子她到雲林、屏東走訪，「我知道農民的辛苦」。農民拚一世人，看天吃飯，巡田顧水。「這兩個銅板，或許不是很多，但是政府跟農民一起打拚，蔡英文幫你省起來」。　　

蔡總統說，農民的辛勞跟需要，我們用力解決，希望大家有感受到政府的貼心。蔡總統也延續近期「辣台派」的宣傳，在這篇發文最後標記「辣農業」。

蔡總統昨也提及處理國際事務關鍵在於「信任」，她說，「信任」兩個字，說起來很容易，做起來卻很不容易。　　

蔡總統說，她執政三年來，得到國際支持時，「我不會冒進，遇到外部壓力時，我也不曾妥協」。保持著這個原則，台灣逐步累積國際社會的信任。在國際上，台灣就是區域和平的貢獻者，「不會有人認為台灣是麻煩製造者」。　　

她說，在「信任」的基礎上，我們讓國際社會知道，台灣永遠站在民主、自由的這一邊，永遠站在區域和平穩定的這一邊。理念相同的國家，就會與我們建立長遠的夥伴關係。　　

鴻海董事長郭台銘日前訪美，蔡總統在臉書發文意有所指表示，對於台灣企業到美國布局，「我了解他這次是去向美方確認之前的投資承諾」；多元布局全球市場，不過度依賴中國，「這跟蔡英文執政三年來，對於經濟發展的方向不謀而合，我樂見更多企業跟進」。

蔡英文總統今天在臉書表示，她要求行政院農業委員會、台肥協助農民。圖／取自蔡英文臉...
蔡英文總統今天在臉書表示，她要求行政院農業委員會、台肥協助農民。圖／取自蔡英文臉書
分享

農民蔡英文行政院

相關新聞

「病況未獲改善」 扁保外就醫第18次展延

2019-05-03 23:47

阿扁又獲保外就醫 藍批蔡英文討好獨派封殺賴清德

2019-05-03 22:08

同婚立法期限逼近 蘇嘉全最快7日啟動協商

2019-05-04 09:58

五四運動百周年 賴清德：我想召喚民進黨創黨核心價值

2019-05-04 09:39

阿扁保外就醫「18延」 宅神飆髒話又大笑三聲

2019-05-04 08:30

藍委：蔡英文藉扁討好獨派 封殺賴清德

2019-05-04 00:10

明年起…總統候選人財產申報 要公告上網

2019-05-04 00:08

新聞眼／是誰讓扁「逍遙法外」？

2019-05-04 00:04

【即時短評】阿扁逍遙法外 中監視而不見？

2019-05-03 23:54

同婚3法都付二讀 524前可望通過

2019-05-03 22:34

張亞中：三民主義的道路 應是五四所期盼追求的道路

2019-05-03 20:25

檔案收國有 國民黨：權益受損考慮法律措施

2019-05-03 20:16

五四運動百年 吳敦義：持續高舉民主、科學的進步價值

2019-05-03 20:02

促轉會裁定 將33筆國民黨檔案移交政府

2019-05-03 19:36

扁保外期間雖多次踩紅線 矯正署仍准第18次展延

2019-05-03 18:57

朱立倫邀賴清德專訪吐怨氣 賴：朱自己感覺被邊緣化

2019-05-03 18:56

小英：台灣經濟基礎已見好 會蓋一棟好看又實用大樓

2019-05-03 18:06

蔡英文間接回應郭台銘 不會有人認為台灣是麻煩製造者

2019-05-03 17:59

下屆總統立委候選人 財產申報從可查閱變上網公開

2019-05-03 16:54

陳水扁口述歷史回憶周日舉辦座談 柯文哲將同台

2019-05-03 16:26

【重磅快評】宋楚瑜只是製造幾圈漣漪 沒有再多的了

2019-05-03 16:24

影／韓國瑜主持自強陸橋通車 反對特赦扁

2019-05-03 16:12

國民黨團拒出席協商 蘇嘉全：一點道理都沒有

2019-05-03 16:07

韓國瑜反對赦扁 陳致中：韓忙著選總統不清楚扁案

2019-05-03 16:00

巡看路平被問赦扁 韓國瑜：個人反對特赦陳水扁

2019-05-03 15:18

王金平自爆是王審知後裔 5日赴福建祭祖尋根

2019-05-03 14:53

影／2020北高雙鬥雞對決？傳柯文哲將自創品牌

2019-05-03 14:51

傳將出售大阪辦事處處長官邸 外交部：非事實

2019-05-03 14:50

網路聲量下滑 柯文哲：自己變來變去 演化速度很快

2019-05-03 14:08

考試委員職權若剝奪 伍錦霖質疑違憲

2019-05-03 14:03

網友威脅 韓冰害怕 韓國瑜不捨

2019-05-03 13:59

最新民調：綠白無人能敵韓國瑜 賴清德勝郭台銘

2019-05-03 13:19

宋楚瑜「大陸是中華民國一部分」 扁嗆：敢對習近平說嗎？

2019-05-03 13:04

陳明通：唯兩岸都採民主體制 才能對等溝通

2019-05-03 12:23

影／郭董進白宮…朱喊「台商回來」 蔡籲「支持企業」

2019-05-03 12:15

民進黨提案譴責中國大陸卡我參與WHA 立院決議交付協商

2019-05-03 12:09

宋楚瑜退資政聘書 蔡總統：尊重他的決定

2019-05-03 12:03

不拚聲量改打品牌？柯P：網紅到一個程度就要思考升級

2019-05-03 11:46

駐日代表大阪官邸變凶宅 市值日幣4億變1億

2019-05-03 11:37
看更多

熱門文章

郭台銘有多拚？ 私人專機暗藏意想不到小物

2019-05-03 10:57

最新民調：綠白無人能敵韓國瑜 賴清德勝郭台銘

2019-05-03 13:19

孫大千稱為韓擬稿牽制柯P 劉寶傑驚問：他這麼偉大？

2019-05-03 13:03

他解讀台電最新電源規畫表 戳破蔡政府不缺電謊言

2019-05-03 20:01

陳建仁329說不連任 賴清德：蔡英文318前找人邀我當副手

2019-05-03 10:11

5點聲明為「卡柯」？韓國瑜：高度尊重孫大千的解釋

2019-05-03 10:52

直擊郭台銘私人專機！媽祖與關公陪著飛 為開會備板凳

2019-05-03 14:51

上校艦長爆外遇 海軍司令部：調離現職並調查

2019-05-03 21:42

【重磅快評】宋楚瑜只是製造幾圈漣漪 沒有再多的了

2019-05-03 16:24

駐日代表大阪官邸變凶宅 市值日幣4億變1億

2019-05-03 11:37

吳王會發哀鳴 唐湘龍：王金平只想「留全屍」

2019-05-03 12:08

韓國瑜反對赦扁 陳致中：韓忙著選總統不清楚扁案

2019-05-03 16:00

阿扁又獲保外就醫 藍批蔡英文討好獨派封殺賴清德

2019-05-03 22:08

支持郭台銘選總統 林文伯：選下去就會很輕鬆

2019-05-03 12:35

賴清德不滿蘇不支持？蘇貞昌：他致電講很多心裡話

2019-05-03 10:37

支持韓國瑜選總統還是當市長？黃俊雄：別一下爬太高

2019-05-03 14:09

朱立倫邀賴清德專訪吐怨氣 賴：朱自己感覺被邊緣化

2019-05-03 18:56

「國民黨已經夠亂了」 盧秀燕籲：少講兩句話

2019-05-03 12:06

海巡台東兩艘50頓艦艇除役 官兵憶：最怕軍方飛彈試射

2019-05-03 16:26

扁保外期間雖多次踩紅線 矯正署仍准第18次展延

2019-05-03 18:57

【重磅快評】有資源、沒初選都輸 賴清德徐圖2024嗎？

2019-05-03 18:42

【即時短評】阿扁逍遙法外 中監視而不見？

2019-05-03 23:54

美售台F16-V？ 薛瑞福：美忠實執行台灣關係法

2019-05-04 04:18

小英：台灣經濟基礎已見好 會蓋一棟好看又實用大樓

2019-05-03 18:06

「病況未獲改善」 扁保外就醫第18次展延

2019-05-03 23:47

總統拜糖廠媽祖覺得熟悉 主委：媽祖有託夢吧

2019-05-03 17:14

年改砍一刀 還要取消福利？ 老警員嘆「消耗生命在上班！」

2019-05-04 09:00

王金平自爆是王審知後裔 5日赴福建祭祖尋根

2019-05-03 14:53

影／蔡酸賴改組後民調回升 挺賴醫爆：賴認為英選不上

2019-05-03 18:07

郭台銘談兩岸：中華民族底下有兩個

2019-05-03 14:01

中國軍力報告分析 學者：採購F-16V是正確選擇

2019-05-03 18:29

蔡英文：我有使命 不能前功盡棄

2019-05-03 20:50

宋楚瑜「大陸是中華民國一部分」 扁嗆：敢對習近平說嗎？

2019-05-03 13:04

挺蔡挺賴陣營都說自家贏 初選民調你信誰？

2019-05-04 08:00

賴清德稱若他初選贏是新氣象 蔡英文：改組後執政已往上走

2019-05-03 10:54

巡看路平被問赦扁 韓國瑜：個人反對特赦陳水扁

2019-05-03 15:18

綠營台南立委初選之亂 藍議員：搶席次最佳時機

2019-05-03 16:23

國民黨協調式總統初選輪廓已現 參賽者沒報名也要繳費

2019-05-03 14:02

賴清德：蔡總統的資源對我形成一定壓力

2019-05-03 12:31

肥料每包降價20元 蔡英文：政府很貼心

2019-05-03 17:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top