民進黨中常會英派開砲 孫大千：看到民進黨與惡的距離

2019-05-04 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



民進黨中常會為了討論總統初選作業，引發英派砲轟黨中央凌駕中常會，壓縮五人協調小組的協調空間。前立委孫大千表示，英系人馬為了要力保蔡英文，不惜秀下限讓台灣人民看到，「民進黨與惡的距離」究竟有多麼近。

孫大千諷刺，民進黨恐怕只有在拖到蔡英文的民調已經有把握超越賴清德；賴清德決定妥協，擔任副手；或明年1月11日以後等幾種可能之下，才會辦理總統黨內初選。

孫大千說，陳菊用盡手段來思考要怎麼樣才能「讓蔡英文贏」，要怎麼樣才能「保護蔡英文」。現在居然還有臉表示，「黨中央要思考怎樣讓民進黨贏，怎樣保護台灣。」這不是見鬼了嗎？