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【即時短評】阿扁逍遙法外 中監視而不見？

2019-05-03 23:54聯合報 記者林河名╱即時報導

保外就醫已4年多的前總統陳水扁，今獲台中監獄核准第18次展延。陳水扁頻頻踩紅線，卻可繼續保外就醫，已讓監所保外醫治的標準再受質疑；而他毫不避諱大談政治，甚至引領風向，也對即將到來的總統及立委選舉投下變數。

基於受刑人的合法權益，因貪汙案有罪定讞服刑中的陳水扁，只要合乎「監獄行刑法」保外醫治規定，監獄長官仍須依法審核。但即使核准保外醫治，受刑人也有應遵守的事項，否則，監督機關仍得廢止保外醫治之許可。

但目前的問題是，陳水扁「忘了」自己還是受刑人，中監及法務部卻「不敢」廢止保外就醫許可。

早在2016年，陳水扁北上出席凱達格蘭基金會活動，中監就提出「不上台、不公開講話、不接受媒體採訪」的三不原則，當時陳水扁為避免踩紅線，猶知採取「到場不進場」形式，在會場旁新娘房和支持者見面；隔年，陳水扁再度北上，中監提出「不進入活動會場、不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」五項限制，陳水扁卻已越線，狠踩「五不」。

如今，陳水扁公然以自錄影片方式在電視台大談政治，遇到被質疑「裝病」，還上傳影片示範「手抖」。能否盡釋群疑，大家心裡有數。

然而，陳水扁毫不避諱地「逍遙法外」，難道不是中監及法務部姑息使然？陳水扁大剌剌出現在螢光幕前，如果這樣也算「職能治療」，已不是「睜一隻眼、閉一隻眼」，而是「視而不見」的地步。

保外就醫的「陳水扁現象」之所以光怪陸離，固然也與他應否獲特赦有關，但朝野迄今沒有共識，扁家也還不認罪、認錯，只能繼續拖著。

詭譎的是，特赦是總統的特權，但主張赦扁最力的，卻是目前與蔡英文競爭民進黨總統初選的行政院前院長賴清德。蔡英文既不對赦扁表態，扁又牽動獨派支持，也難怪中監核准展延保外就醫，馬上有藍營立委質疑蔡英文藉此拉攏獨派、壓制賴清德的「陰謀論」。

只能說，隨著選舉腳步愈近，陳水扁繼續趴趴走，他一人樂得「復健」，卻有人氣急敗壞，也有人心驚膽戰。

前總統陳水扁經常錄製影片，在臉書、甚至電視台大談政治。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁經常錄製影片，在臉書、甚至電視台大談政治。圖／翻攝陳水扁臉書
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陳水扁保外就醫受刑人

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