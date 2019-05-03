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同婚3法都付二讀 524前可望通過

2019-05-03 22:34台灣醒報 記者施養正╱台北報導

同性婚姻專法3個版本全數逕付二讀，最快下週將再度朝野協商。（photo by 本...
同性婚姻專法3個版本全數逕付二讀，最快下週將再度朝野協商。（photo by 本報資料照片）
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同婚專法524前一定通過！」立法院民進黨團總召柯建銘3日表示，日前立委林岱樺等人提出的同婚專法提案已於3日逕付二讀，將與行政院版本及立委賴士葆版一同進入協商。全案最快下週二由立法院長蘇嘉全主持，進行2度朝野協商。

全案力拚524前完成

司法院大法官於2017年5月24日公布「釋字第748號解釋」，說明現行民法未保障同性婚姻自由、平等權已屬違憲，因此立法機關必須在2年之內，也就是必須在今年5月24日完成相關修法或立法，且2018年11月24日公投第12案決定以民法之外形式制定專法，因此出現來自各界提出同婚法案。

柯建銘表示，所有逕付二讀的同婚法提案都將「平行」處理，立法院本來就是這樣，有不同的版本就是一起討論，他強調「524前一定要通過，這是沒辦法迴避的，搞不好大家會看到時程很快，下週可能就會開始協商」。

林岱樺版看法不一

然而支持政院版的段宜康批評林岱樺的版本號稱折衷，但事實上是充滿歧視的條文，把婚姻拿掉是違反大法官保障婚姻自由的原則，即便完成修法，也只會讓社會再度陷入衝突。他說，無法苟同連署林岱樺版本的立委，若最終「折衷案」通過，他們必須對人民和歷史負責。

但擬定林岱樺版本（同性結合版）的社團法人異象國際公益展望協會的律師團表示，之所以會研擬第三方版本，是因為看到政院版及賴士葆版兩者並無交集，希望找出中間路線供立委選擇，對於3日逕付二讀及之後的朝野協商樂見其成。

採用中性字詞

協會指出，憲法釋字第748號解釋文中並沒有「同性婚姻」這個名詞，反而是用中性的「相同性別二人為經營共同生活之目的而成立具有親密性及排他性之永久結合關係」來描述這種關係。所以，政院版釋字748號解釋的施行法應該恪遵使用這個「中性字詞」的原則，以避免爭議。

又由於保障同性別二人建立「婚姻」關係的第14號公投已經被公投否決了。為了避免再次挑起政治紛爭，將施行法第一條及第二條修正為「同性結合」，以免影響到傳統的婚姻定義，但專法對同性結合兩人有實質的保障。並無歧視或違憲的問題。

【更多精采內容，詳見

同性婚姻同婚專法林岱樺

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