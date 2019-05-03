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阿扁又獲保外就醫 國民黨批蔡英文討好獨派封殺賴清德

2019-05-03 22:08聯合報 記者程嘉文╱即時報導

陳水扁前總統第十八度獲得展延保外就醫，不必回監服刑。消息傳出，國民黨立委抨擊，蔡英文總統目前亟欲壓制賴清德，因此繼續讓陳水扁在外「趴趴走」，藉以討好獨派，不令人意外，但絕對違反多數民眾的法治觀。民進黨立委則說，法務部也是依據醫療團隊作出的報告，應該尊重專業。

國民黨立委林奕華說，這個結果不令人意外，但令人失望。陳水扁近來「活蹦亂跳」程度，全國民眾都看在眼裡，如果這樣也可以長期保外就醫，現今監獄中不知道有多少犯人更該保外就醫。但在民進黨蔡賴之爭的情況下，蔡總統此時絕對不敢得罪獨派勢力，因此藉著繼續允許陳水扁在外活躍，乘機封殺賴清德，如此明顯的政治算計，民眾們都看在眼裡。

4月9日，國民黨立院黨團提案，要求應廢止陳水扁保外就醫許可，讓他回監繼續服刑。黨團抨擊，陳水扁貪汙行為被國際認證，貪汙罪遭判刑定讞，卻稱病獲准保外就醫；民進黨重新執政後，更不再顧忌遮掩，不但透過臉書頻繁對政治事務發表意見，還在民視開設「阿扁踹共」帶狀節目評論時政，甚至直接參與選舉造勢活動。對其公然違反「不演講、不上台、不接受媒體採訪、不談政治」保外就醫規定之行徑，獄方從寬認定、配合掩護，身為督導單位的矯正署與法務部嚴重怠惰失職，讓其公然破壞國家獄刑制度，重創司法公信，蔡英文總統及前行政院長賴清德都難辭其咎。不過最後表決時，擁有人數優勢的民進黨團，以50比28票否決。

民進黨立委李俊俋表示，矯正署是依據醫療團隊對陳水扁身體狀況的診斷，才作出繼續保外的決定。不管喜不喜歡他，凡事仍須就事論事、尊重專業。李俊俋也說，據自己所知，陳前總統的後腦部曾受傷，影響其神經機能。

前總統陳水扁保外就醫期間，仍然出席政治造勢場合，並在臉書設立粉絲團，密集發表時政...
前總統陳水扁保外就醫期間，仍然出席政治造勢場合，並在臉書設立粉絲團，密集發表時政評論。圖／取自臉書「台灣勇哥粉絲團」
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陳水扁保外就醫蔡英文賴清德國民黨

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