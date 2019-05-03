張亞中：三民主義的道路 應是五四所期盼追求的道路

2019-05-03 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



台大學政治系教授、孫文學校總校長張亞中。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

五四百年，孫文學校總校長張亞中今天在臉書貼文，以「五四百年 迷悟之間」為題，發表他的看法，除了紀念五四，也再次反思中華民族應走什麼樣的現代化道路。

張亞中表示，五四是一個重要的歷史點，但是在此之前，中國的能人志士早已在思考中華民族應如何往前走。可以這麼說，從十九世紀晚期起，中華民族一直在找尋一條能夠振興中華的現代化道路。在每一個階段，我們都認為自己已經開悟，找到方向了，但是事後卻發現，其實自己原來還在迷霧當中。

張亞中表示，五四的青年學子認為，沒有民主與科學，中國的發展走不出迷。1921年成立的共產黨認為，只有馬克思主義才能給中國帶來真正的悟，以西方價值為核心的白色自由主義者也豎起一面旗幟，他們認為只有西方的民主自由才能救中國。然而當時的五四運動及日後的追隨者，仍然分不清科學是否就等於西方文化、民主是否即為群眾運動。紅色與白色兩條路線的鬥爭、科學與民主本質的不分，註定了五四運動讓中華民族應有道路的抉擇，仍在迷中。

他表示，孫中山對五四運動有熱情，也有冷靜。他不覺得中國應該掉進紅色與白色路線的爭鬥，更不認為學習歐美科學與民主就要排斥中華文化。孫中山是個真正的悟者，他認為三民主義才應該是中國要走的正確道路。

張亞中指出，1949年起，兩岸各自走上不同的現代化路徑。大陸開始實踐其紅色共產主義道路，台灣則在美國的羽翼下走上了西方白色資本主義。在大陸，五四運動只等於愛國主義，而在台灣，已用三民主義的本質「倫理、民主、科學」來含括五四運動所主張的「民主、科學」。

他表示，1979年後，大陸推動改革開放，加速了民生主義的建設；習近平上台以後，更以「文化自信」來凸顯恢復固有文化、智能的重要，提升民族地位，尋求中華民族偉大復興，開啟落實孫中山主張的民族主義；但是在追尋民權主義的道路上，依然步履蹣跚。

張亞中表示，1990年代以前，台灣是三民主義的信仰者，也成就非凡，但是1990年代以後，台灣卻遺憾地開始偏離了孫中山先生的道路，一直到今天，由於教科書的去中華文化、去中國史，孫中山的民族主義完全被狹隘的台獨主義與偏安的獨台思維所排斥；民主日益惡質化，民權主義只有選舉表象，內涵變質；經濟發展原地踏步，中山先生的民生主義精神日漸褪色。

張亞中表示，五四運動已經百年，在眾人感念之際，兩岸民眾應了解，五四運動的所有訴求與內涵，其實均已包含在孫中山先生的理念論述當中。孫中山所主張的三民主義就是打不平主義，包括打破與列強的不平等、內部政治上的不平等、社會上的不平等，遠遠高於五四運動的訴求；他的三民主義是以自由、平等、博愛為信念，以民有、民治、民享為目標，以倫理、民主、科學為本質，其主張及論述遠遠大於五四運動的內涵。

張亞中表示，兩岸已經有七十年的摸索，應該已經可以得到教訓與啟發，孫中山先生的思想，特別是他的三民主義，可以是我們對五四運動的總結。三民主義的道路應該就是五四運動所期盼追求的道路。