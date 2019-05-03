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檔案收國有 國民黨：權益受損考慮法律措施

2019-05-03 20:16聯合報 記者王寓中╱即時報導

促轉會表示，對於國民黨去年所通報檔案清冊，決議第一階段審定其中的33筆為政治檔案...
促轉會表示，對於國民黨去年所通報檔案清冊，決議第一階段審定其中的33筆為政治檔案並歸為國有。 聯合報系資料照
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行政院促進轉型正義委員會今天表示，對於國民黨去年所通報檔案清冊，決議第一階段審定其中的33筆為政治檔案並歸為國有。國民黨文傳會代理主委程美華表示，促轉會的行動若有傷害國民黨的權益，將考慮採取法律措施。

程美華表示，國民黨昨天傍晚收到促轉會快遞送達的處分書，內部將討論後續的處理程序。她表示，33筆相關政治檔案，促轉會過去就已經要了很多次，國民黨以前也有提供部分檔案的影印本。

國民黨促轉會行政院

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