促轉會裁定 將33筆國民黨檔案移交政府

2019-05-03 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



依據促進正義轉型條例規定，各政黨擁有之「政治檔案」應收歸國有。國民黨因此於去年10月，向促轉會提出檔案清冊，其中檔案共有四萬三千零九十五筆。促轉會今天（5/3）宣布，目前已經認定兩萬筆非屬政治檔案，予以排除，至於被認定為政治檔案，依法將移交國有者，共有卅三筆，內容係與1947年二二八事件等相關。至於其餘已通報的檔案，後續將分階段完成審定。

促轉會表示，該會於5月1日召開第24次委員會議，決議第一階段審定國民黨檔案中的卅三筆為政治檔案，將審定處分書寄達國民黨。國民黨應於處分書送達卅天之內，將相關檔案原件移歸國發會檔案管理局。

促轉會說，這卅三筆檔案內容，涉及二二八事件發生當時，國民政府、民間各界對事件之處理意見、決策，以及特定人士於事件期間之活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制之建立及施行，包括1945年8月15日以後政府機關（構）頒定之法律命令，政黨舉行之會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案、文件與紀錄；符合促進轉型正義條例第三條第二款對政治檔案之定義。