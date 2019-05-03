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朱立倫邀賴清德專訪吐怨氣 賴：朱自己感覺被邊緣化

2019-05-03 18:56聯合報 記者林文義╱即時報導

投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫（右），邀前行政院長賴清德組邊緣者聯盟。圖／...
投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫（右），邀前行政院長賴清德組邊緣者聯盟。圖／擷自朱立倫臉書
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新北市前市長朱立倫昨天向行政院前院長賴清德「下戰帖」，表示他七日將代班主持廣播節目，並邀請賴清德擔任第一集的節目來賓，對談參選總統的治國理念，沒想到賴回應「應先訪問吳敦義」，遭網友譏為「失敗者聯盟」，對此，朱立倫今受訪時說「若要組邊緣者聯盟也很好」，尤其賴參加初選被卡得很兇，讓他上節目吐吐怨氣也好。　

沒想到賴清德再度不領情，表示應該是朱立倫自己感覺被邊緣化，朱立倫應該邀訪國民黨主席吳敦義，相信對朱立倫的邊緣化比較有解。　

據了解，朱立倫為表示誠意，昨天中午撥打四 、五通電話給賴，可能因為賴行程忙碌未能聯繫上。朱立倫還在臉書宣布，希望邀賴清德參加他代班主持的廣播節目，還說和賴很有緣份，不僅高中同屆，同年進立法院，也同年成為直轄市長。

【中央社／台北3日電】

投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫邀前行政院長賴清德組邊緣者聯盟；賴清德今天說，是朱立倫自己感覺被邊緣化，朱立倫應該邀訪國民黨主席吳敦義，相信對朱立倫的邊緣化比較有解。

賴清德下午參加在華山1914文化創意產業園區所舉辦的TeSA亞太品牌商務加速器咖啡交流會；他會後受訪表示，今天有兩份民調公布，「我的確相對有競爭力，有機會贏得明年總統大選。」

朱立倫邀賴清德上廣播節目被網友酸是要組「邊緣者聯盟」，朱立倫上午說：「如果要組邊緣者聯盟也很好。」賴清德對此表示，是朱立倫感覺自己被邊緣化，民進黨是民主政黨，有完整的民主制度，「我並不這樣認為」，非常感謝朱立倫的邀請，不過，朱立倫應該利用有限的機會邀訪吳敦義，如果做好採訪吳敦義的工作，相信對朱立倫的邊緣化比較有解。

被問到昨天與行政院長蘇貞昌通話內容，賴清德表示，他與蘇貞昌本來就是戰友，關係很好，過去常常見面、也常通電話，兩人是好朋友、無所不談；他深知蘇貞昌目前所處位置的困難，兩人通電話的機會比較少，但沒有影響彼此感情。

總統蔡英文說去年九合一敗選後換閣揆，目前執政腳步比較明快，是否認為總統在質疑賴清德當閣揆時候執政腳步不夠快。賴清德表示，不必負面解讀，他以賽跑為例，一個人獨自跑400公尺，本來就不會比4個人接力跑400公尺來得快，這也是他登記參加黨內總統初選、接棒承擔台灣責任的原因。

一個人跑400公尺是否意味當時單兵作戰，賴清德解釋，他是說明接力賽的速度比個人賽的速度快，這是他要闡述的理念。

談及黨內總統初選，賴清德說，民進黨需要這場初選，去年九合一大選後，民進黨身受重傷，雖然補選贏得勝利，也只是保住基本盤，只有止血而已；如果沒有經過初選這道民主程序，清楚說明政策與國家方向，民進黨很難在明年總統大選與立委選舉贏得勝利。

媒體詢問，初選一延再延，基層沒有感到希望反而覺得有些撕裂，賴清德說，基層的確有很大的焦慮，他希望初選期程盡快確定，一方面可以減少基層焦慮，同時也有助明年大選勝利。

朱立倫賴清德總統大選國民黨民進黨

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