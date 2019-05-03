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5年漲幅近3成！這條路開通後 竟讓潮州人買不起潮州房

小英：台灣經濟基礎已見好 會蓋一棟好看又實用大樓

2019-05-03 18:06聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

總統蔡英文今天下午到雲林與農民、產業界座談並展開拜拜之旅，短短3個小時，一口氣跑了5個行程，蔡英文對產業界說，台灣經濟基礎已愈見好，她以蓋房子為例，打基礎時難免會有吵鬧和沙塵，但只要基礎穩了，一樓一樓蓋就會是一棟很匝實穩固大樓，「我會努力蓋一棟好看又穩固的大樓給台灣」。

蔡英文還提到今年開始減稅，就是經濟好稅收夠才能反映到大家身上，這也展現好的基礎正要開始，她說，除了台商回流投資超過兩千億元，全球最大的沃旭綠能公司也將在彰化開始建造風電，投資將達上兆，為全球最大，另外Google也要來投資讓台灣發展成為亞洲最大基地，起碼增加一倍就業人口。

蔡英文拉高音量強調「今年下半年經濟成長會更好、大家拭目以待！」她說，改革需要時間，投資環境改善、修法、國家力量整合等都已漸到位，才能把包袱一一拋開，讓台灣更顯輕盈，台灣的基礎打穩，未來就等坐收成果了，過去辛苦累積到一定程度了，大家要有信心。

「喔對了」蔡英文又說，她來雲林之前，行政院長「衝衝衝」蘇貞昌打電話告訴她說，一定要跟雲林人說，配合暖冬影響農作，台肥已同意每包肥料降價20元，不多！但卻是政府的心意。

農民提到農作通路及品牌拓展，農機業則建議稻殼汽電要永續與綠能結合，同時把台灣高溫高濕農業優勢發展南向。蔡英文很認同並將予協助，她說，曾問過東南亞20多個國家需要台灣幫助什麼，多數回答農業，這是台灣農業累積的寶貴經驗，感謝大家建議，政府會好好去做。

蔡英文逐一合大家合照，展現親和力，被詢及賴清德提到蔡英文初選贏是蔡英文2.0，賴清德贏是新現象，對此問題蔡英文只回頭一笑，沒有回答便離去，至於兩岸政策協會民調指蔡英文贏賴清德，小英只回說「我不知道！」。

蔡英文拜拜之旅沿著虎尾福安宮、褒忠及台西，晚間最後來到四湖普天宮才結束雲林之旅。

總統蔡英文在雲林對國人喊話，過去兩、三年全國共同努力，台灣經濟基礎已打穩，將一步...
總統蔡英文在雲林對國人喊話，過去兩、三年全國共同努力，台灣經濟基礎已打穩，將一步步展現成果，世界各大企業都將來投資，減稅只是成果的開始。記者蔡維斌／攝影
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蔡英文獲贈一條超可愛的小毛巾，她超開心。記者蔡維斌／攝影
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蔡英文獲贈一條超可愛的小毛巾，她超開心。記者蔡維斌／攝影
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蔡英文和農民大學學員合照。記者蔡維斌／攝影
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蔡英文和農民農團合照留念。記者蔡維斌／攝影
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蔡英文一派輕鬆看著毛巾二代業主說明如何種出超優棉花並製成像絲綢一般的毛巾，蔡總統...
蔡英文一派輕鬆看著毛巾二代業主說明如何種出超優棉花並製成像絲綢一般的毛巾，蔡總統很感好奇。記者蔡維斌／攝影
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蔡英文一個下午跑了4間廟參拜，受到熱情群眾歡迎。記者蔡維斌／攝影
蔡英文一個下午跑了4間廟參拜，受到熱情群眾歡迎。記者蔡維斌／攝影
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