小英：台灣經濟基礎已見好 會蓋一棟好看又實用大樓

2019-05-03 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午到雲林與農民、產業界座談並展開拜拜之旅，短短3個小時，一口氣跑了5個行程，蔡英文對產業界說，台灣經濟基礎已愈見好，她以蓋房子為例，打基礎時難免會有吵鬧和沙塵，但只要基礎穩了，一樓一樓蓋就會是一棟很匝實穩固大樓，「我會努力蓋一棟好看又穩固的大樓給台灣」。

蔡英文還提到今年開始減稅，就是經濟好稅收夠才能反映到大家身上，這也展現好的基礎正要開始，她說，除了台商回流投資超過兩千億元，全球最大的沃旭綠能公司也將在彰化開始建造風電，投資將達上兆，為全球最大，另外Google也要來投資讓台灣發展成為亞洲最大基地，起碼增加一倍就業人口。

蔡英文拉高音量強調「今年下半年經濟成長會更好、大家拭目以待！」她說，改革需要時間，投資環境改善、修法、國家力量整合等都已漸到位，才能把包袱一一拋開，讓台灣更顯輕盈，台灣的基礎打穩，未來就等坐收成果了，過去辛苦累積到一定程度了，大家要有信心。

「喔對了」蔡英文又說，她來雲林之前，行政院長「衝衝衝」蘇貞昌打電話告訴她說，一定要跟雲林人說，配合暖冬影響農作，台肥已同意每包肥料降價20元，不多！但卻是政府的心意。

農民提到農作通路及品牌拓展，農機業則建議稻殼汽電要永續與綠能結合，同時把台灣高溫高濕農業優勢發展南向。蔡英文很認同並將予協助，她說，曾問過東南亞20多個國家需要台灣幫助什麼，多數回答農業，這是台灣農業累積的寶貴經驗，感謝大家建議，政府會好好去做。

蔡英文逐一合大家合照，展現親和力，被詢及賴清德提到蔡英文初選贏是蔡英文2.0，賴清德贏是新現象，對此問題蔡英文只回頭一笑，沒有回答便離去，至於兩岸政策協會民調指蔡英文贏賴清德，小英只回說「我不知道！」。