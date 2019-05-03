蔡英文間接回應郭台銘 不會有人認為台灣是麻煩製造者

2019-05-03 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統蔡英文。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影 分享 facebook

蔡英文總統稍早透過臉書發文，意有所指地回應鴻海董事長郭台銘到白宮一事。她說，對於台灣企業到美國布局，「我了解他這次是去向美方確認之前的投資承諾」。多元布局全球市場，不過度依賴中國，這跟蔡英文執政三年來，對於經濟發展的方向不謀而合，「我樂見更多企業跟進。」

蔡總統說，有人說總統有七堂課，今天她想跟大家說的是，處理國際事務這一堂課，最重要的關鍵在於「信任」。

蔡總統表示，「信任」兩個字，說起來很容易，做起來卻很不容易。

蔡總統指出，她執政三年來，「得到國際支持時，我不會冒進，遇到外部壓力時，我也不曾妥協。」保持著這個原則，台灣逐步累積國際社會的信任。在國際上，台灣就是區域和平的貢獻者，不會有人認為台灣是麻煩製造者。

蔡總統說，在「信任」的基礎上，我們讓國際社會知道，台灣永遠站在民主、自由的這一邊，永遠站在區域和平穩定的這一邊。理念相同的國家，就會與我們建立長遠的夥伴關係。

蔡總統最後表示，對於台灣企業到美國布局，我了解他這次是去向美方確認之前的投資承諾。多元布局全球市場，不過度依賴中國，這跟蔡英文執政三年來，對於經濟發展的方向不謀而合，我樂見更多企業跟進。

在臉書最後，蔡總統臉書除了標注「投資美國很好」，另外還標注「更歡迎投資台灣」，暗酸了郭台銘先前的發言。

以下是蔡總統臉書全文：