下屆總統立委候選人 財產申報從可查閱變上網公開

2019-05-03 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



立法院院會三讀通過公職人員財產申報法、軍人保險條例部分條文修正草案等法案，副院長蔡其昌敲下議事槌確認。記者鄭清元／攝影 分享 facebook

依據現行公職人員財產申報法，總統、副總統、立委、直轄市長、縣（市）長等公職選舉的候選人，必須申報財產，但不會如一般公職人員的財產資料會公開上網，而僅「審核彙整列冊，供人查閱」。不過今天立法院會三讀通過公職人員財產申報法修正案，規定候選人的財產申報資料也應由各級選委會公告上網，並明定違反申報義務時的裁罰受理機關。

提案人之一的民進黨立委李俊俋表示，公職候選人的道德及廉能皆須受選民的高標準檢視，財產申報資料也該公開接受人民檢驗，然而現行由考試院、監察院及行政院共同訂定的「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」，相關資料供人民查閱的規定繁複，不僅限於指定場所查閱，也規定資料僅可閱覽，不得攝影、抄錄或影印，無形中設置人民接觸相關資料的高門檻。

時代力量立委洪慈庸說，總統和立委大選將至，政治人物的信用和財產透明當然是人民檢驗的重要依據，應該趕緊補好漏洞。

新通過的公職人員財產申報法第六條規定：總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣（市）長之選舉候選人，其申報機關（構）應收受申報十日內，由各級選舉委員會上網公告。

另外，根據現行公職人員財產申報法規定，總統、副總統及縣（市）級以上公職候選人的申報機關為各級選委會，但如果違反財產申報義務，目前卻沒有明定裁處罰鍰的主管機關，因此本次修法也增訂「受理機關為各級選舉委員會者，由該選舉委員會處理」的條文。