陳水扁口述歷史回憶周日舉辦座談 柯文哲將同台

2019-05-03 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



《堅持—陳水扁口述歷史回憶錄》一書，5月5日下午2時將在北市長官邸藝文沙龍表演廳舉行新書座談，台北市立文獻館今發出採訪通知，除了前總統陳水扁出席，還有台北市長柯文哲、中研院陳儀深教授參加。

台北市政府副發言人柯昱安表示，陳前總統當過一任台北市長，對柯文哲市長來說，「過去的一切都是歷史」。因此安排台北市立文獻館協助出版口述歷史，未來不管是馬英九、郝龍斌前市長，皆會有相同安排。出席新書發表會代表柯文哲市長對於口述歷史的敬重，並無其他政治意涵。

文獻館指出，2019年台北市立文獻館口述歷史專書《堅持—陳水扁口述歷史回憶錄》，委託中央研究院近代史研究所陳儀深教授主持訪談計畫，由陳儀深教授團隊南下高雄赴陳水扁先生寓所親訪，並由文獻館館長及研究人員陪同，訪談次數多達10次。

文獻館表示，專書內容敘述陳水扁先生早年於台南求學、北上深造、律師執業以至踏上從政之路的心路歷程，直到2008年卸任總統為止，共分為10章，題材廣泛，圖文並茂，並附有嚴謹的註腳說明，以便讀者掌握時代背景以及相關事件的來龍去脈。新書發表會將由市長柯文哲、前市長陳水扁以及陳儀深教授，共同進行小型座談，從各自不同的角度話當年。

根據此書摘錄，扁在書中描述自己是台南出生的三級貧戶，從小成績優異，作文在行。扁說，他在國小以前，課外書看得很少，印象中二、三年級時，教室旁邊雖然是閱覽室，但擺的都是《諸葛四郎》等漫畫書，看那種書作文怎麼可能會進步？所以當時老師給我的作文評語是「拖泥帶水」。上了初一，作文才開始有顯著的進步，因為教室旁邊就是圖書室，加上國文老師也教得很好，因而激發他的作文潛能。