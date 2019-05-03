【重磅快評】宋楚瑜只是製造幾圈漣漪 沒有再多的了

2019-05-03 16:24 聯合報 主筆室



親民黨主席宋楚瑜引爆了一些「一國兩制」的話題，製造了幾圈漣漪，但就只是話題與漣漪而已，沒有再多了。

他在大陸接受中共喉舌新華社專訪，贊同習近平關於就「一國兩制的台灣方案」進行民主協商的主張，把子弟兵嚇走了，回到台灣只好改口，說他主張民主協商，但沒有說過「一國兩制」。

損失兩員重臣，宋楚瑜當然受傷，黃珊珊默默離開，吳崑玉卻飆了粗口，說他無法接受「一國兩制」這種擺明騙小孩的東西，強調民主和威權無法相容，連談都很難談。

宋楚瑜顯然不認同吳崑玉的認知，他搬出以前在國民黨一黨獨大時，代表黨去跟民進黨談開放黑名單、談解散萬年國會、及廢除刑法一百條等的歷史，以證明唯有談才能解決問題。

這個理念頗似季辛吉，當年為了共同對抗蘇聯，季辛吉敦促尼克森密訪中國，那是冷戰方興未艾的年頭，此舉驚動了整個西方聯盟。別忘了，那還是毛澤東的時代，別說鄧小平還沒冒出頭來，連華國鋒的接班都還沒個譜，改革開放則連個影子都還不知那裡去找。

季辛吉當年要說服的是一個懷著頑固反共立場的總統，但為了現實政治的需要，作為西方反共陣營領袖的尼克森還是到了北京與毛澤東見面。季氏如何說動尼克森，難為外人窺知，但必然是以「現實」作為訴求。

黃珊珊與吳崑玉，以及台灣甚至是九成以上的公民，大約都是反對「一國兩制」的，這無庸置疑。但一碰觸到這個議題，就像是撞著了鬼一般的退避三舍，卻大可不必。

一國兩制之於台灣，就如台獨之於北京，主張台獨的人士是否希望中共也能夠更為深入地了解，台獨何以成為台灣許多人的政治願望？是否亦不希望北京總是聞之色變，將它像是「梅毒」般地予以斥責與汙蔑？