巡看路平被問赦扁 韓國瑜：個人反對特赦陳水扁

2019-05-03 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天下午在巡看自強陸橋通車時，被記者問到是否同意特赦陳水扁，雖然他剛開到時還開玩笑地說，怎麼巡看路平，突然又被問特赦陳水扁「跨度很大」，但也馬上收起笑容說，他反對特赦陳水扁。