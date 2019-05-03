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王金平自爆是王審知後裔 5日赴福建祭祖尋根

2019-05-03 14:53聯合報 記者周志豪╱即時報導

立法院前院長王金平（右）下周將率王氏宗親前往大陸福建尋根祭祖。 記者王騰毅／攝影
立法院前院長王金平（右）下周將率王氏宗親前往大陸福建尋根祭祖。 記者王騰毅／攝影
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表態參與國民黨總統初選的立委王金平下周一將率王氏宗親前往大陸福建展開「祭祖」尋根之旅。王今受訪表示，他是五代十國時期閩國太祖王審知後裔，祖先來自於現在廈門市龍海縣角美鎮白礁村，隨著鄭成功到台灣來現在他是第11代。

王金平說，十幾年來家族都一直在尋根，終於皇天不負苦心人，尋到了家鄉。十幾年來兩地宗親來往非常密切，王審知神像兩度到金門、澎湖、台灣來，他都有去迎接、配合接待。

王金平表示，現在對岸的宗親期待他回白礁村祭祖，這也是他十幾年來追求的一件事情，現在終於能夠如願，他非常高興。

王金平

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