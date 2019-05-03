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公督盟優秀立委頒獎 29位上榜

2019-05-03 13:51聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

公督盟舉辦「第9屆第6會期優秀立委頒獎典禮」，共選出29位優秀立委而且沒有待觀察名單，其中優秀立委民進黨20位、國民黨4位、時代力量5席全上，頒獎典禮後，獲獎立委一同合影留念。

公督盟舉辦優秀立委頒獎典禮，共選出29位優秀立委，頒獎典禮後，獲獎立委一同合影留...
公督盟舉辦優秀立委頒獎典禮，共選出29位優秀立委，頒獎典禮後，獲獎立委一同合影留念。記者許正宏／攝影
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