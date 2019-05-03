最新民調：綠白無人能敵韓國瑜 賴清德勝郭台銘

2019-05-03 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



台灣制憲基金會今發布「2020總統大選仿初選評估民意調查」，在藍綠白「三腳督」的情況下，若國民黨派出高雄市長韓國瑜參選，韓都勝過蔡英文總統、行政院前院長賴清德及台北市長柯文哲。若對戰組合包含鴻海董事長郭台銘及柯文哲，民進黨唯有派出賴清德才能獲勝。

這份民調結果顯示，2020總統選舉若是韓國瑜、蔡英文、柯文哲的對戰組合，韓國瑜獲得35.4%，蔡英文28%，柯文哲23.4%。若由韓國瑜、賴清德、柯文哲三人對戰，韓國瑜獲得34%，賴清德30.5%，柯文哲23.7%。在兩種對戰組合中，韓國瑜皆獲勝。

民調結果顯示，若是郭台銘、蔡英文、柯文哲的對戰組合，結果柯文哲將獲得28.8%，蔡英文27.6%，郭台銘25.7%，柯文哲獲勝。若是郭台銘、賴清德、柯文哲對戰，賴清德獲得30.9%，柯文哲27.5%，郭台銘23.1%，賴清德獲勝。

這份民調也進行2020年總統民進黨黨內互比調查，民調題目詢問：「目前在民進黨裡面， 打算要參選總統的，有蔡英文與賴清德。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的總統？」民調結果顯示，賴清德獲得47.3%支持，蔡英文32%支持。

國民黨黨內互比方面，民調顯示，韓國瑜獲得35.1%支持度，立法院前院長王金平19.9%、郭台銘17.3%、新北市前市長朱立倫14%；韓國瑜大幅領先其他三人。

民調也對總統及行政院長的滿意度進行調查，結果顯示，51.4%的民眾對蔡英文總統就任至今的表現感到不滿意，29.4%滿意。40.5%的民眾對蘇貞昌就任行政院長以來的表現感到滿意，36.7%的民眾感到不滿。