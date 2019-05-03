最新民調：綠白無人能敵韓國瑜 賴清德勝郭台銘
台灣制憲基金會今發布「2020總統大選仿初選評估民意調查」，在藍綠白「三腳督」的情況下，若國民黨派出高雄市長韓國瑜參選，韓都勝過蔡英文總統、行政院前院長賴清德及台北市長柯文哲。若對戰組合包含鴻海董事長郭台銘及柯文哲，民進黨唯有派出賴清德才能獲勝。
這份民調結果顯示，2020總統選舉若是韓國瑜、蔡英文、柯文哲的對戰組合，韓國瑜獲得35.4%，蔡英文28%，柯文哲23.4%。若由韓國瑜、賴清德、柯文哲三人對戰，韓國瑜獲得34%，賴清德30.5%，柯文哲23.7%。在兩種對戰組合中，韓國瑜皆獲勝。
民調結果顯示，若是郭台銘、蔡英文、柯文哲的對戰組合，結果柯文哲將獲得28.8%，蔡英文27.6%，郭台銘25.7%，柯文哲獲勝。若是郭台銘、賴清德、柯文哲對戰，賴清德獲得30.9%，柯文哲27.5%，郭台銘23.1%，賴清德獲勝。
這份民調也進行2020年總統民進黨黨內互比調查，民調題目詢問：「目前在民進黨裡面， 打算要參選總統的，有蔡英文與賴清德。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的總統？」民調結果顯示，賴清德獲得47.3%支持，蔡英文32%支持。
國民黨黨內互比方面，民調顯示，韓國瑜獲得35.1%支持度，立法院前院長王金平19.9%、郭台銘17.3%、新北市前市長朱立倫14%；韓國瑜大幅領先其他三人。
民調也對總統及行政院長的滿意度進行調查，結果顯示，51.4%的民眾對蔡英文總統就任至今的表現感到不滿意，29.4%滿意。40.5%的民眾對蘇貞昌就任行政院長以來的表現感到滿意，36.7%的民眾感到不滿。
這份民調是由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會委託趨勢民調公司，在4月25日至4月26日18點30分至22點之間，以分層比率隨機抽樣法進行調查，有效樣本1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。
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