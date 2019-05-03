親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭董赴美入白宮
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
索羅門邦交危機
政治
軍事
綜合

司改如何「有感」？後司改時代的三枝箭

民進黨大老張俊宏遭通緝現身府「投案」 身體不適送急診

最新民調：綠白無人能敵韓國瑜 賴清德勝郭台銘

2019-05-03 13:19聯合報 記者周佑政╱即時報導

台灣制憲基金會今發布「2020總統大選仿初選評估民意調查」，在藍綠白「三腳督」的情況下，若國民黨派出高雄市長韓國瑜參選，韓都勝過蔡英文總統、行政院前院長賴清德及台北市長柯文哲。若對戰組合包含鴻海董事長郭台銘及柯文哲，民進黨唯有派出賴清德才能獲勝。

這份民調結果顯示，2020總統選舉若是韓國瑜、蔡英文、柯文哲的對戰組合，韓國瑜獲得35.4%，蔡英文28%，柯文哲23.4%。若由韓國瑜、賴清德、柯文哲三人對戰，韓國瑜獲得34%，賴清德30.5%，柯文哲23.7%。在兩種對戰組合中，韓國瑜皆獲勝。

民調結果顯示，若是郭台銘、蔡英文、柯文哲的對戰組合，結果柯文哲將獲得28.8%，蔡英文27.6%，郭台銘25.7%，柯文哲獲勝。若是郭台銘、賴清德、柯文哲對戰，賴清德獲得30.9%，柯文哲27.5%，郭台銘23.1%，賴清德獲勝。

這份民調也進行2020年總統民進黨黨內互比調查，民調題目詢問：「目前在民進黨裡面， 打算要參選總統的，有蔡英文與賴清德。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的總統？」民調結果顯示，賴清德獲得47.3%支持，蔡英文32%支持。

國民黨黨內互比方面，民調顯示，韓國瑜獲得35.1%支持度，立法院前院長王金平19.9%、郭台銘17.3%、新北市前市長朱立倫14%；韓國瑜大幅領先其他三人。

民調也對總統及行政院長的滿意度進行調查，結果顯示，51.4%的民眾對蔡英文總統就任至今的表現感到不滿意，29.4%滿意。40.5%的民眾對蘇貞昌就任行政院長以來的表現感到滿意，36.7%的民眾感到不滿。

這份民調是由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會委託趨勢民調公司，在4月25日至4月26日18點30分至22點之間，以分層比率隨機抽樣法進行調查，有效樣本1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

台灣制憲基金會今發布「2020總統大選仿初選評估民意調查」。圖／台灣制憲基金會提...
台灣制憲基金會今發布「2020總統大選仿初選評估民意調查」。圖／台灣制憲基金會提供
分享

韓國瑜柯文哲民調賴清德郭台銘

相關新聞

宋楚瑜「大陸是中華民國一部分」 扁嗆：敢對習近平說嗎？

2019-05-03 13:04

駐日代表大阪官邸變凶宅 市值日幣4億變1億

2019-05-03 11:37

網友嗆「殺韓」韓冰害怕 韓國瑜不捨 「她是小女孩」

2019-05-03 11:09

韓國瑜土開公司新總座經請辭 綠營：是利益迴避的質疑

2019-05-03 14:10

支持韓國瑜選總統還是當市長？黃俊雄：當市長卡好

2019-05-03 14:09

陳明通：唯兩岸都採民主體制 才能對等溝通

2019-05-03 12:23

影／郭董進白宮…朱喊「台商回來」 蔡籲「支持企業」

2019-05-03 12:15

民進黨提案譴責中國大陸卡我參與WHA 立院決議交付協商

2019-05-03 12:09

宋楚瑜退資政聘書 蔡總統：尊重他的決定

2019-05-03 12:03

不拚聲量改打品牌？柯P：網紅到一個程度就要思考升級

2019-05-03 11:46

蔡拋台商製造變台灣製造 蘇貞昌：全體國人一起努力

2019-05-03 11:11

超嚇人！ 起馬炮讓蔡英文嚇一跳

2019-05-03 11:01

影／挺同立委鄙視的同婚專法草案 今併入協商版本

2019-05-03 10:41

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:45

網友嗆「殺韓」 韓冰：說我不害怕、不恐懼是假的

2019-05-03 07:58

【即時短評】文基法姍姍來遲 別讓文化影響評估淪口號

2019-05-03 02:37

新聞眼／橘子顏色…周旋藍綠紅 宋的夾縫哲學

2019-05-03 00:57

宋楚瑜：早就覺得資政是累贅…府火速解任

2019-05-03 00:52

朱立倫向賴下戰帖 沒喬好

2019-05-03 00:44

試委職權若變 伍錦霖嗆辭考試院長

2019-05-03 00:40

觀察站／年改釋憲 恐成為2020震撼彈

2019-05-03 00:36

年改釋憲／國親黨團肯定「早該受理了」

2019-05-03 00:29

宋楚瑜退回資政聘書 「從未說過一國兩制」

2019-05-03 00:05

公教年改釋憲首度受理 5月15日召開說明會

2019-05-02 23:58

新聞眼／文化影響評估 沒有否決權

2019-05-02 23:51

文化基本法初審通過 文化影響評估首入法

2019-05-02 23:47

拉胡志強、見陳水扁 消費藍綠？柯文哲：還好吧

2019-05-02 23:11

信望愛推「折衷版」同婚專法 段宜康：鄙視連署立委

2019-05-02 23:09

美中貿易戰 蔡英文：要從台商製造走向台灣製造

2019-05-02 23:07

【即時短評】年改釋憲 會成為大選震撼彈？

2019-05-02 22:38

柯P又要辦海選 朱學恒「一句話」酸到爆

2019-05-02 21:34

影／舒壓全靠這一樣！立委許智傑愛打乒乓球

2019-05-02 20:33

特赦阿扁？ 韓國瑜：國人不會接受！

2019-05-02 20:15

用4字成語形容藍綠白大咖 韓國瑜選擇這些形容詞

2019-05-02 20:07

蘇貞昌：公務員到企業員工都能揭弊 也都受保護

2019-05-02 19:34

怒嗆網路攻擊者是「癟三」 韓國瑜：希望假韓粉消失

2019-05-02 19:28

韓國瑜與「賴青德」對談 「打包見土包」為賴抱不平

2019-05-02 19:23

「賴青德」問會否組黨？ 韓國瑜：你有喝酒嗎？

2019-05-02 19:17

文化基本法草案初審通過 重要法條有這些

2019-05-02 18:45
看更多

熱門文章

李艷秋回擊孫大千：你我非同根生 才不是網內互打

2019-05-02 22:04

怒嗆網路攻擊者是「癟三」 韓國瑜：希望假韓粉消失

2019-05-02 19:28

韓國瑜爆氣！韓粉吹攻擊號角 謝龍介為何大喊不要動

2019-05-03 09:00

蔡英文布局機深！半年10計連環 就等賴自投「殺陣」…

2019-05-03 07:45

替賴清德初選抱不平 韓國瑜：你快被打包了！

2019-05-02 18:41

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

2019-05-02 16:14

公教年改釋憲案首度受理！大法官5月15日開說明會

2019-05-02 18:39

郭台銘有多拚？ 私人專機暗藏意想不到小物

2019-05-03 10:57

孫大千籲李艷秋：怎麼煎韓國瑜就怎麼煎別人

2019-05-03 00:05

柯P又要辦海選 朱學恒「一句話」酸到爆

2019-05-02 21:34

朱立倫邀賴清德聊天出奇招 合作劍指韓國瑜、蔡英文？

2019-05-02 15:31

韓粉圍攻李艷秋 率先拱韓王鴻薇：別替韓國瑜製造敵人

2019-05-02 18:20

不要再蹭了！黃光芹轟：奶油政客孫大千是假韓粉

2019-05-03 08:03

立委初選被搓掉？詹江村痛哭流涕批「國民黨吃相難看」

2019-05-02 16:05

影／郭董：會讓大家看到沒有郭台銘的鴻海 比過去更好

2019-05-03 05:41

陳建仁329說不連任 賴清德：蔡英文318前找人邀我當副手

2019-05-03 10:11

白宮：「川郭會」未談支持郭台銘在台競選

2019-05-03 03:34

請出媽祖關公飛威州 郭董：若當選當然以國家利益為重

2019-05-02 22:32

李艷秋提6點疑問遭韓粉圍攻 韓國瑜：目前沒那些問題

2019-05-02 15:26

柯文哲海選條件出爐 月薪5.8萬「一起七點半開會」

2019-05-02 18:36

政治素人沒包袱 郭台銘：若當總統要組「勝利者聯盟」

2019-05-02 18:12

柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......

2019-05-02 15:35

5點聲明為「卡柯」？韓國瑜：高度尊重孫大千的解釋

2019-05-03 10:52

網友嗆「殺韓」 韓冰：說我不害怕、不恐懼是假的

2019-05-03 07:58

選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

2019-05-02 17:09

從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書

2019-05-02 16:41

郭台銘讓韓國瑜變笑話？孫大千：要人民還是老闆有錢

2019-05-03 09:15

吳蕚洋讚美韓國瑜 附贈一首打油詩

2019-05-02 22:13

宋楚瑜願退回資政聘書 府：尊重並予解任

2019-05-02 17:21

「賴青德」問會否組黨？ 韓國瑜：你有喝酒嗎？

2019-05-02 19:17

用4字成語形容藍綠白大咖 韓國瑜選擇這些形容詞

2019-05-02 20:07

宋楚瑜：早就覺得資政是累贅…府火速解任

2019-05-03 00:52

郭董讓韓國瑜變笑話？孫大千4問反酸林濁水「老派」

2019-05-03 08:20

觀察站／年改釋憲 恐成為2020震撼彈

2019-05-03 00:36

綠中常會討論總統初選火爆對罵 卓榮泰道歉

2019-05-02 14:33

首度會見郭董 威州長稱鴻海可能創造更多就業

2019-05-03 07:49

孫大千稱為韓擬稿牽制柯P 劉寶傑驚問：他這麼偉大？

2019-05-03 13:03

扳倒6連霸葉宜津遭質疑 賴惠員回應「做得正行得正」

2019-05-02 14:15

公教年改釋憲首度受理 5月15日召開說明會

2019-05-02 23:58

聯勇操演附贈「起床鈴」恆春鎮代砲轟不準時

2019-05-02 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top