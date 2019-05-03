不拚聲量改打品牌？柯P：網紅到一個程度就要思考升級

2019-05-03 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午在市府接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲網路聲量直直落，未來將不拚聲量，改打品牌嗎？對此，台北市長柯文哲上午受訪時表示，每一個時代有每一個時代流行的東西，所以永遠要記得要不斷的升級，「你不能永遠在當網紅，網紅做到一個程度，就要開始去思考下一個階段的升級計畫。」

柯上午在市府接受媒體聯訪，媒體問柯，他的品牌DNA裡，有包含狐狸或是烏龜的DNA嗎？柯文哲說，烏龜是殼厚耐打、狐狸是跑得快，當然沒有動物可以將優點全部集於一身，但挨打要耐打、逃命要跑得快。

有人形容高雄市長韓國瑜是「鬥雞性格」，問柯覺得自己是不是？柯說，他倒覺得自己是變來變去的，兵無定形，柯文哲最大的特色就是演化速度很快。

有人說，2020總統大選最後會變成北高「雙雞」大賽，柯文哲說「不會啦，我怎麼看也不像鬥雞啊」；另有「親柯人士」放話，柯文哲一定要選，又改口「朝選的方向前進」。對此，柯文哲反問，親柯人士又是誰？

媒體問聲量過低，會不會影響到他？柯說不會啦，他從來沒有在管那些東西，「聲量高低有什麼關係？我活得好好的啊。」最新的民調柯文哲的支持度下滑7.5%，柯說，「民調就跟股票一樣看看就好，我心中無股票，」並說「很多民調是製造出來的」。

至於國民黨因韓國瑜陷入黨內互打，柯說，有時覺得兩黨都太亂，但政治就這樣紛紛擾擾，他最近認為，國家力量在人民全體，你亂你的，國家還是要穩步往前進。

柯舉例，像比較成熟的國家美國和西歐，國家的力量在NGO非政府組織，最近去美國就深深體悟，美國不管誰當總統，國家政策都不會大轉彎，效率也不至於太大變化，即使川普當總統，也不用太緊張。