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超嚇人！ 起馬炮讓蔡英文嚇一跳

2019-05-03 11:01聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

2019台北母娘文化季「保民遶境嘉年華」上午起跑，蔡英文總統、前總統馬英九與新北市前市長朱立倫等人先後出席活動。蔡英文總統親自點燃起馬炮，雖然廟方一再提醒聲音非常大，讓大家有心理準備，但實際施放時的巨大聲響還是讓在場人驚嚇。

起馬炮讓蔡英文總統（中）與總統府秘書長陳菊（右二）嚇了一跳。記者林澔一／攝影
起馬炮讓蔡英文總統（中）與總統府秘書長陳菊（右二）嚇了一跳。記者林澔一／攝影
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蔡英文總統（右二）親自點燃起馬炮。記者林澔一／攝影
蔡英文總統（右二）親自點燃起馬炮。記者林澔一／攝影
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蔡英文總統（中）親自點燃起馬炮，爆炸前有點緊張。記者林澔一／攝影
蔡英文總統（中）親自點燃起馬炮，爆炸前有點緊張。記者林澔一／攝影
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起馬炮讓蔡英文總統（前中）與總統府秘書長陳菊（前右）嚇了一跳。記者林澔一／攝影
起馬炮讓蔡英文總統（前中）與總統府秘書長陳菊（前右）嚇了一跳。記者林澔一／攝影
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蔡英文朱立倫

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