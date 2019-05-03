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期待沒廝殺 蘇貞昌：賴清德前天打電話講了半小時

2019-05-03 10:56聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

行政院長蘇貞昌今早出席雙和醫院B基地動土典禮。記者魏翊庭／攝影
行政院長蘇貞昌今早出席雙和醫院B基地動土典禮。記者魏翊庭／攝影
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行政院長蘇貞昌日前呼籲前院長賴清德，以自身2008年經驗，黨內廝殺後很難再談怎麼配，賴回以不會再犯當年的老毛病；蘇貞昌今受訪表示，前天賴清德有打電話給他，聊了半小時，賴清德講了很多心裡話；蘇貞昌說，自己不是中常委，只是被黨中央拜託來協調的小組成員之一，協調就是希望大家坐下來談，真的不希望黨內廝殺。

蘇貞昌今早出席雙和醫院B基地動土典禮，受訪時表示，他要特別表示兩點，第一，他不是中常委，只是被黨中央拜託來擔任協調小組之一，協調就是希望大家坐下來談，不然要怎麼協調？

他也透露，前天賴清德有打電話給他，兩人聊了30幾分鐘，賴清德也講了很多心裡的話，賴在掛掉電話的時候，還特別一再謝謝他給的很多提點，他非常期待「真的能夠沒有廝殺，讓大家的力量集結起來」，真的就天祐台灣。

至於民進黨初選再度卡關，賴清德昨提出來他願意接受黨內提出的初選期程，會不會擔心造成黨內的崩裂？蘇貞昌說，民進黨是民主政黨，初選就照著機制來走，現在在協調，黨中央拜託我們盡力協調。協調能成功，大家都高興；協調如果沒有成果，也是照著制度一步一步走，制度要怎麼走，日程要怎麼訂，都是黨中央的職責，我們都尊重。

賴清德蘇貞昌民進黨

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