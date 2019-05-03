5點聲明為「卡柯」？韓國瑜：高度尊重孫大千的解釋

2019-05-03 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜4月23日針對國民黨總統初選發表5點聲明，為他擬稿的前立委孫大千昨在政論節目說韓國瑜保持模糊，是為了牽制台北市長柯文哲，為國民黨爭取時間空間。韓國瑜今天證實，這分聲明確是孫大千幫忙擬稿，對於孫的解釋，他高度尊重。

韓國瑜表示，擬這5點聲明時只有幾個人，最後請孫大千幫忙執筆，大家經討論，孫也很熱心，聲明有很大一部分表述他心裡的想法，至於孫的解釋，他高度尊重。

韓國瑜4月23日發表的5點聲明如下：

1.首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！

2.在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！

3.對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。

4.長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。