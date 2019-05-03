親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭董赴美入白宮
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
索羅門邦交危機
政治
軍事
綜合

讓孩子冒險…不是恐龍家長 是培養韌性

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

5點聲明為「卡柯」？韓國瑜：高度尊重孫大千的解釋

2019-05-03 10:52聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜4月23日針對國民黨總統初選發表5點聲明，為他擬稿的前立委孫大千昨在政論節目說韓國瑜保持模糊，是為了牽制台北市長柯文哲，為國民黨爭取時間空間。韓國瑜今天證實，這分聲明確是孫大千幫忙擬稿，對於孫的解釋，他高度尊重。

韓國瑜表示，擬這5點聲明時只有幾個人，最後請孫大千幫忙執筆，大家經討論，孫也很熱心，聲明有很大一部分表述他心裡的想法，至於孫的解釋，他高度尊重。

韓國瑜4月23日發表的5點聲明如下：

1.首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！

2.在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！

3.對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。

4.長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。

5.我生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，我熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國。

前立委孫大千說高雄市長韓國瑜5點聲明有牽制台北市長柯文哲之意，韓國瑜表示，高度尊...
前立委孫大千說高雄市長韓國瑜5點聲明有牽制台北市長柯文哲之意，韓國瑜表示，高度尊重孫的解釋。記者楊濡嘉／攝影
分享

韓國瑜孫大千柯文哲

相關新聞

韓國瑜爆氣！韓粉吹攻擊號角 謝龍介為何大喊不要動

2019-05-03 09:00

郭董讓韓國瑜變笑話？孫大千4問反酸林濁水「老派」

2019-05-03 08:20

不要再蹭了！黃光芹轟：奶油政客孫大千是假韓粉

2019-05-03 08:03

藍總統初選 3大基調已定

2019-05-03 00:33

吳王會 王金平直嗆「全民調不公」

2019-05-03 00:27

孫大千籲李艷秋：怎麼煎韓國瑜就怎麼煎別人

2019-05-03 00:05

提升勞工權益 朱立倫：政府必須解決低薪、打擊惡老闆

2019-05-02 22:51

吳蕚洋讚美韓國瑜 附贈一首打油詩

2019-05-02 22:13

李艷秋回擊孫大千：你我非同根生 才不是網內互打

2019-05-02 22:04

挺韓選總統活動南北都有 韓國瑜：千萬不要擾民

2019-05-02 21:23

韓粉圍攻李艷秋 率先拱韓王鴻薇：別替韓國瑜製造敵人

2019-05-02 18:20

影／將訪大陸 王金平：不主動提一國兩制

2019-05-02 16:59

吳郭會11日登場 國民黨：總統提名辦法15日報常會

2019-05-02 15:44

朱立倫邀賴清德聊天出奇招 合作劍指韓國瑜、蔡英文？

2019-05-02 15:31

王金平傳要政見辯論 王世堅酸：人怎麼和神辯？

2019-05-02 15:30

李艷秋提6點疑問遭韓粉圍攻 韓國瑜：目前沒那些問題

2019-05-02 15:26

朱立倫代班電台主播 計畫邀賴清德當嘉賓

2019-05-02 14:59

吳王會登場 王金平：國民黨不能以人設事 盼初選公正

2019-05-02 14:24

影／吳王今日會 朱立倫：忘記還有這件事

2019-05-02 14:19

「他們與蠢的距離」 王金平：提醒吳主席外界想法

2019-05-02 13:00

高雄警方加強維安 韓國瑜：千萬不要有這些排場

2019-05-02 12:52

現在才來找代言 蔡琴語出驚人：韓國瑜要悔改一下

2019-05-02 12:50

沈富雄：韓國瑜集萬千寵愛 少生莫名氣萬夫莫敵

2019-05-02 12:43

謝龍介對韓粉提教戰手則 特別是這些事情不能再做了

2019-05-02 12:28

不願參加辯論？韓國瑜：都尊重中央黨部決定

2019-05-02 12:14

王金平給吳敦義看他們與蠢的距離 批全民調不公

2019-05-02 12:04

丈夫同情韓國瑜「很缺錢」主動獻金 她怒：把菜錢還給我

2019-05-02 11:18

韓國瑜選總統後援會後天成立 韓粉將發布主題曲、MV

2019-05-02 10:54

吳王會落幕 王金平聲明：公平初選強調參選到底

2019-05-02 10:45

韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

2019-05-02 10:01

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:55

韓國瑜「被動參選」遭酸 孫大千列6個問題解套

2019-05-02 09:04

2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」

2019-05-02 09:00

朱立倫搭機飛馬祖 昨關閉臉書原來是為了「讓小編休兵」

2019-05-02 08:03

朱立倫關臉書、韓國瑜練龜息… 政壇神隱術比你想像好用

2019-05-02 08:00

回應突關臉書 朱立倫：希望五一列國定假日

2019-05-02 07:58

影／國民黨推「重返執政」新潮T 藍委挺直接納韓國瑜入民調

2019-04-23 16:23
看更多

熱門文章

李艷秋回擊孫大千：你我非同根生 才不是網內互打

2019-05-02 22:04

丈夫同情韓國瑜「很缺錢」主動獻金 她怒：把菜錢還給我

2019-05-02 11:18

怒嗆網路攻擊者是「癟三」 韓國瑜：希望假韓粉消失

2019-05-02 19:28

替賴清德初選抱不平 韓國瑜：你快被打包了！

2019-05-02 18:41

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

2019-05-02 16:14

謝龍介對韓粉提教戰手則 特別是這些事情不能再做了

2019-05-02 12:28

公教年改釋憲案首度受理！大法官5月15日開說明會

2019-05-02 18:39

蔡英文布局機深！半年10計連環 就等賴自投「殺陣」…

2019-05-03 07:45

孫大千籲李艷秋：怎麼煎韓國瑜就怎麼煎別人

2019-05-03 00:05

柯P又要辦海選 朱學恒「一句話」酸到爆

2019-05-02 21:34

朱立倫邀賴清德聊天出奇招 合作劍指韓國瑜、蔡英文？

2019-05-02 15:31

韓國瑜爆氣！韓粉吹攻擊號角 謝龍介為何大喊不要動

2019-05-03 09:00

韓粉圍攻李艷秋 率先拱韓王鴻薇：別替韓國瑜製造敵人

2019-05-02 18:20

「他們與蠢的距離」 王金平：提醒吳主席外界想法

2019-05-02 13:00

立委初選被搓掉？詹江村痛哭流涕批「國民黨吃相難看」

2019-05-02 16:05

影／郭董：會讓大家看到沒有郭台銘的鴻海 比過去更好

2019-05-03 05:41

不要再蹭了！黃光芹轟：奶油政客孫大千是假韓粉

2019-05-03 08:03

白宮：「川郭會」未談支持郭台銘在台競選

2019-05-03 03:34

李艷秋提6點疑問遭韓粉圍攻 韓國瑜：目前沒那些問題

2019-05-02 15:26

反駁葉宜津因挺賴落馬 小編：台南一選區沒半個挺小英

2019-05-02 12:04

政治素人沒包袱 郭台銘：若當總統要組「勝利者聯盟」

2019-05-02 18:12

柯文哲海選條件出爐 月薪5.8萬「一起七點半開會」

2019-05-02 18:36

請出媽祖關公飛威州 郭董：若當選當然以國家利益為重

2019-05-02 22:32

柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......

2019-05-02 15:35

郭台銘和川普會面 說他將轉換跑道「事業交棒中」

2019-05-02 12:54

選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

2019-05-02 17:09

從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書

2019-05-02 16:41

爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解

2019-05-02 12:55

宋楚瑜願退回資政聘書 府：尊重並予解任

2019-05-02 17:21

網友嗆「殺韓」 韓冰：說我不害怕、不恐懼是假的

2019-05-03 07:58

「賴青德」問會否組黨？ 韓國瑜：你有喝酒嗎？

2019-05-02 19:17

吳蕚洋讚美韓國瑜 附贈一首打油詩

2019-05-02 22:13

用4字成語形容藍綠白大咖 韓國瑜選擇這些形容詞

2019-05-02 20:07

李俊毅質疑民進黨初選舞弊 不排除提告「走自己的路」

2019-05-02 11:16

現在才來找代言 蔡琴語出驚人：韓國瑜要悔改一下

2019-05-02 12:50

不願參加辯論？韓國瑜：都尊重中央黨部決定

2019-05-02 12:14

宋楚瑜：早就覺得資政是累贅…府火速解任

2019-05-03 00:52

綠中常會討論總統初選火爆對罵 卓榮泰道歉

2019-05-02 14:33

觀察站／年改釋憲 恐成為2020震撼彈

2019-05-03 00:36

羅智強喊話：韓國瑜應呼籲韓粉勿騷擾李豔秋、唐湘龍

2019-05-02 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top