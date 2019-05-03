網友嗆「殺韓」 韓冰：說我不害怕、不恐懼是假的

2019-05-03 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



網路最近出現要不利高雄市長韓國瑜及家人的言論，韓國瑜昨天重砲回應，女兒韓冰則坦承會害怕。

韓冰今晨在臉書發文，非常謝謝大家這陣子的關心，有一些人能在不認識你的情況下，還能默默幫你說話、為你著想，真的是一件讓人感動、並且值得珍惜的事情。

這幾天，若說我不害怕、不恐懼是假的，但我真心相信人性本善，我也相信如果我們想呼籲別人理性的時候，我們自己也要保持理性，所以平常心看待身邊的人事物很重要，然後我們都要把自己的生活儘量過好。

再次感謝大家的關心，我們一起加油。

韓冰害怕，讓網友超不捨，湧入上千則留言。有網友說，「我只想哭！太不公平的世道。一個真正愛臺灣愛百姓的好市長。一家人如此善良。韓市長夫妻為了高雄那麼努力的做事情為了百姓不停的奔波替百姓找出路。卻要面臨各種的抹黑打壓只因為他太紅了。害怕他要選總統然後影響到這些人的利益！就這樣國民兩黨沒完沒了的抹黑辱罵打壓韓市長一家人！卻因為政治連孩子都不放過！臺灣還好意思標榜是民主制度社會嗎？這簡直就是強盜土匪做為啊！」