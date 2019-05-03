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【即時短評】文基法姍姍來遲 別讓文化影響評估淪口號

2019-05-03 02:37聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

文化基本法草案昨通過立院初審，草案最大的亮點是將「文化影響評估」入法，明定國家制定重大政策時，相關部會得於行政院文化會報提出文化影響分析報告。文化影響評估是文化界爭取的重點，卻也是外界最感陌生、也最容易誤解的方案。文基法入法是一個好的開始，但未來要怎麼做才不會淪於口號、讓決策者不會望之卻步，挑戰才要開始。

台灣的環境影響評估機制雖涵括文化層面之評估，但著重於有形文化資產、遺址與文化景觀。文化界人士因此在文基會公聽會及全國文化會議中，倡議將歐盟於1990年代推動的「文化影響評估（cultural impact assessment）」納入文基法，進一步將文化認同、歷史記憶和居民情感等較抽象的無形文化資產納入。

即使在國際上，文化影響評估仍是相當先進的法案。目前僅歐盟、法、英、紐西蘭有相關評估機制，南韓則在近年設置文化觀光研究院納入文化影響評估。文化部曾在兩年前派員前往歐洲考察文化影響評估制度、並委託學者做相關研究，相信對此一評估制度的落實應有一定的想法。

台藝大藝術管理與文化政策研究所所長劉俊裕指出，文化影響評估最容易遭人誤解的，是被拿來跟環境影響評估相提並論，但兩者本質並不相同。環評可以讓開發案叫停，但文化影響評估不具強制性、也幾乎沒有否決權，它的評估也可能是正面的，鼓勵決策者往文化層面做修正與補強。

文化是抽象的，文化影響評估也容易遭到「空洞、不知所云」的誤解，但其實歐盟已施行逾廿年，有許多範例可循。劉俊裕建議，文化部可以先操作幾個「試行評量」，消除相關單位對此一評鑑制度的恐懼。未來則可先在行政院文化會報下設專案小組負責文化影響評估，等機制成熟後，或者可效法南韓設負責評估的中介組織。

南韓於2013年底通過「文化基本法」，隔年正式施行。從文創法到文基法，南韓研議的時間比台灣晚，卻比台灣更早立法完成，如今兩國的文化發展已不可同日而語。文基法雖然遲到20年，但至少台灣終於邁開這關鍵的第一步。

台灣的環境影響評估機制雖涵括文化層面之評估，但著重於有形文化資產、遺址與文化景觀...
台灣的環境影響評估機制雖涵括文化層面之評估，但著重於有形文化資產、遺址與文化景觀。圖為古蹟改造的南美館。記者陳宛茜/攝影
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