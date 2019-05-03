孫大千籲李艷秋：怎麼煎韓國瑜就怎麼煎別人

2019-05-03 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



資深媒體人李豔秋在臉書貼文 「六問韓國瑜」，質疑韓對於2020大選的態度，引來前立委孫大千以「本是同根生，相煎何太急」回應。李艷秋今晚嗆孫大千「你我不是同根生，我愛怎麼煎，就怎麼煎；你我不是網內互打，沒有免費這回事」。對此，孫大千也在臉書表示，既然不是同根生，那希望李艷秋用同樣標準，「除了煎韓國瑜，也去煎其他候選人。」

孫大千臉書全文：

實在抱歉！

是我誤會一場！

既然不是同根生，

希望未來能夠見識到，

您用相同的標準，

除了煎韓國瑜，

也去煎其他候選人。