孫大千籲李艷秋：怎麼煎韓國瑜就怎麼煎別人

相關新聞
柯P又要辦海選 朱學恒「一句話」酸到爆2019-05-02 21:34
用4字成語形容藍綠白大咖 韓國瑜選擇這些形容詞2019-05-02 20:07
蘇貞昌：公務員到企業員工都能揭弊 也都受保護2019-05-02 19:34
怒嗆網路攻擊者是「癟三」 韓國瑜：希望假韓粉消失2019-05-02 19:28
信望愛推「折衷版」同婚專法 段宜康：鄙視連署立委2019-05-02 23:09
美中貿易戰 蔡英文：要從台商製造走向台灣製造2019-05-02 23:07
影／舒壓全靠這一樣！立委許智傑愛打乒乓球2019-05-02 20:33
特赦阿扁？ 韓國瑜：國人不會接受！2019-05-02 20:15
韓國瑜與「賴青德」對談 「打包見土包」為賴抱不平2019-05-02 19:23
「賴青德」問會否組黨？ 韓國瑜：你有喝酒嗎？2019-05-02 19:17
文化基本法草案初審通過 重要法條有這些2019-05-02 18:45
替賴清德初選抱不平 韓國瑜：你快被打包了！2019-05-02 18:41
柯文哲海選條件出爐 月薪5.8萬「一起七點半開會」2019-05-02 18:36
信望愛「折衷版」專法 尤美女：內容赤裸裸的歧視2019-05-02 18:33
「中共同路媒體」究竟是哪家？陸委會這麼說2019-05-02 18:23
同婚二法協商分歧 待第3案納入討論2019-05-02 17:33
影╱扁罵馬傷害台灣經濟 馬英九：執政碰海嘯經濟仍前段班2019-05-02 17:30
朱立倫邀上廣播 賴清德：朱應該去訪問吳敦義2019-05-02 17:26
宋楚瑜願退回資政聘書 府：尊重並予解任2019-05-02 17:21
選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓2019-05-02 17:09
馬王參加活動短暫同框 王金平：像剪頭髮一個一個來2019-05-02 17:02
宋楚瑜：從未說出「一國兩制」2019-05-02 16:54
陳致曉嗆賴清德被逮捕？警方：勸導到派出所休息2019-05-02 16:52
從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書2019-05-02 16:41
再度現身嗆賴清德 陳致曉遭帶到派出所2019-05-02 16:17
一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過2019-05-02 16:14
賴清德被嗆 賴粉高喊「凍蒜」2019-05-02 16:06
訂揭弊者保護法 戴立紳：盼趕快通過 期待復職2019-05-02 15:54
文基法初審通過 藝創工會：「文化影響評估」美中不足2019-05-02 15:39
柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......2019-05-02 15:35
建議柯文哲配「學姐」黃瀞瑩 王世堅：「柯皇」駕到！2019-05-02 15:34
施明德聲援亞桑傑 批美「一如中國懲治李明哲」2019-05-02 15:11
勞動部保障勞工？ 藍委：未出行政院2019-05-02 14:53
綠委踢爆 代理校護低於基本工資2019-05-02 14:53
藝文工作無保障 文團籲速修法2019-05-02 14:51
上淘寶網投票恐遭操縱？藍委：買東西與投票行為何干？2019-05-02 14:34
拒點名中共同路媒體 國安局被批造假訊息2019-05-02 14:15
考委人數、任期被大砍 伍錦霖：若剝奪考委決策權 我必辭職2019-05-02 14:14
揭弊者保護法 納入私人企業高階經理人2019-05-02 14:05
熱門文章
郭台銘要當「和平製造者」 川普面告「總統不好做」2019-05-02 09:31
將與台斷交？索羅門群島總理：考慮棄台與中國大陸建交2019-05-02 09:00
郭台銘戴國旗帽入白宮 強調台灣領導人須了解全世界2019-05-02 05:50
民進黨總統初選時程生變 陳菊重砲槓黨中央2019-05-02 00:29
丈夫同情韓國瑜「很缺錢」主動獻金 她怒：把菜錢還給我2019-05-02 11:18
怒嗆網路攻擊者是「癟三」 韓國瑜：希望假韓粉消失2019-05-02 19:28
一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過2019-05-02 16:14
謝龍介對韓粉提教戰手則 特別是這些事情不能再做了2019-05-02 12:28
替賴清德初選抱不平 韓國瑜：你快被打包了！2019-05-02 18:41
韓國瑜「被動參選」遭酸 孫大千列6個問題解套2019-05-02 09:04
朱立倫邀賴清德聊天出奇招 合作劍指韓國瑜、蔡英文？2019-05-02 15:31
2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」2019-05-02 09:00
李艷秋回擊孫大千：你我非同根生 才不是網內互打2019-05-02 22:04
公教年改釋憲案首度受理！大法官5月15日開說明會2019-05-02 18:39
宋楚瑜贊同兩制台灣 蔡英文：若抱肯定態度 會請他離任2019-05-02 10:04
「他們與蠢的距離」 王金平：提醒吳主席外界想法2019-05-02 13:00
經濟不好該怪誰？陳水扁：怪馬英九！馬最應負全責！2019-05-02 10:40
立委初選被搓掉？詹江村痛哭流涕批「國民黨吃相難看」2019-05-02 16:05
羅文嘉挨嗆「黨是秘書長制嗎」… 陳明文這句話更辣2019-05-02 00:25
柯P又要辦海選 朱學恒「一句話」酸到爆2019-05-02 21:34
影／郭台銘看不下去年輕人低薪 勞長：鴻海目標與政府一致2019-05-02 09:37
反駁葉宜津因挺賴落馬 小編：台南一選區沒半個挺小英2019-05-02 12:04
雞排文又來了！「只是堵藍」團結聲明：不再攻擊賴清德2019-05-02 08:24
韓粉圍攻李艷秋 率先拱韓王鴻薇：別替韓國瑜製造敵人2019-05-02 18:20
索羅門邦交危機 傳外交部次長上周六赴索國緊急處理2019-05-02 10:59
海軍司令黃曙光將接任總長？ 國防部否認政治任命2019-05-02 10:04
政治素人沒包袱 郭台銘：若當總統要組「勝利者聯盟」2019-05-02 18:12
郭台銘和川普會面 說他將轉換跑道「事業交棒中」2019-05-02 12:54
柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......2019-05-02 15:35
朱立倫關臉書、韓國瑜練龜息… 政壇神隱術比你想像好用2019-05-02 08:00
選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓2019-05-02 17:09
柯文哲海選條件出爐 月薪5.8萬「一起七點半開會」2019-05-02 18:36
李艷秋提6點疑問遭韓粉圍攻 韓國瑜：目前沒那些問題2019-05-02 15:26
從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書2019-05-02 16:41
爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解2019-05-02 12:55
宋楚瑜願退回資政聘書 府：尊重並予解任2019-05-02 17:21
綠初選風暴 葉宜津將聲請假處分 不得公布提名人選2019-05-02 10:47
【重磅快評】替國軍製作救災服？蘇貞昌的驢點子2019-05-02 10:26
避免大埔案悲劇重演 徐世榮寄信蔡總統緊急求救2019-05-02 02:23
李俊毅質疑民進黨初選舞弊 不排除提告「走自己的路」2019-05-02 11:16
留言