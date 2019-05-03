親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
索羅門邦交危機
郭董赴美入白宮
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

孫大千籲李艷秋：怎麼煎韓國瑜就怎麼煎別人

2019-05-03 00:05聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

資深媒體人李豔秋在臉書貼文 「六問韓國瑜」，質疑韓對於2020大選的態度，引來前立委孫大千以「本是同根生，相煎何太急」回應。李艷秋今晚嗆孫大千「你我不是同根生，我愛怎麼煎，就怎麼煎；你我不是網內互打，沒有免費這回事」。對此，孫大千也在臉書表示，既然不是同根生，那希望李艷秋用同樣標準，「除了煎韓國瑜，也去煎其他候選人。」

孫大千臉書全文：

實在抱歉！

是我誤會一場！

既然不是同根生，

希望未來能夠見識到，

您用相同的標準，

除了煎韓國瑜，

也去煎其他候選人。

讓我們拭目以待！

國民黨前立委孫大千。圖／報系資料照片
國民黨前立委孫大千。圖／報系資料照片
分享

韓國瑜孫大千李艷秋

相關新聞

柯P又要辦海選 朱學恒「一句話」酸到爆

2019-05-02 21:34

用4字成語形容藍綠白大咖 韓國瑜選擇這些形容詞

2019-05-02 20:07

蘇貞昌：公務員到企業員工都能揭弊 也都受保護

2019-05-02 19:34

怒嗆網路攻擊者是「癟三」 韓國瑜：希望假韓粉消失

2019-05-02 19:28

信望愛推「折衷版」同婚專法 段宜康：鄙視連署立委

2019-05-02 23:09

美中貿易戰 蔡英文：要從台商製造走向台灣製造

2019-05-02 23:07

影／舒壓全靠這一樣！立委許智傑愛打乒乓球

2019-05-02 20:33

特赦阿扁？ 韓國瑜：國人不會接受！

2019-05-02 20:15

韓國瑜與「賴青德」對談 「打包見土包」為賴抱不平

2019-05-02 19:23

「賴青德」問會否組黨？ 韓國瑜：你有喝酒嗎？

2019-05-02 19:17

文化基本法草案初審通過 重要法條有這些

2019-05-02 18:45

替賴清德初選抱不平 韓國瑜：你快被打包了！

2019-05-02 18:41

柯文哲海選條件出爐 月薪5.8萬「一起七點半開會」

2019-05-02 18:36

信望愛「折衷版」專法 尤美女：內容赤裸裸的歧視

2019-05-02 18:33

「中共同路媒體」究竟是哪家？陸委會這麼說

2019-05-02 18:23

同婚二法協商分歧 待第3案納入討論

2019-05-02 17:33

影╱扁罵馬傷害台灣經濟 馬英九：執政碰海嘯經濟仍前段班

2019-05-02 17:30

朱立倫邀上廣播 賴清德：朱應該去訪問吳敦義

2019-05-02 17:26

宋楚瑜願退回資政聘書 府：尊重並予解任

2019-05-02 17:21

選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

2019-05-02 17:09

馬王參加活動短暫同框 王金平：像剪頭髮一個一個來

2019-05-02 17:02

宋楚瑜：從未說出「一國兩制」

2019-05-02 16:54

陳致曉嗆賴清德被逮捕？警方：勸導到派出所休息

2019-05-02 16:52

從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書

2019-05-02 16:41

再度現身嗆賴清德 陳致曉遭帶到派出所

2019-05-02 16:17

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

2019-05-02 16:14

賴清德被嗆 賴粉高喊「凍蒜」

2019-05-02 16:06

訂揭弊者保護法 戴立紳：盼趕快通過 期待復職

2019-05-02 15:54

文基法初審通過 藝創工會：「文化影響評估」美中不足

2019-05-02 15:39

柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......

2019-05-02 15:35

建議柯文哲配「學姐」黃瀞瑩 王世堅：「柯皇」駕到！

2019-05-02 15:34

施明德聲援亞桑傑 批美「一如中國懲治李明哲」

2019-05-02 15:11

勞動部保障勞工？ 藍委：未出行政院

2019-05-02 14:53

綠委踢爆 代理校護低於基本工資

2019-05-02 14:53

藝文工作無保障 文團籲速修法

2019-05-02 14:51

上淘寶網投票恐遭操縱？藍委：買東西與投票行為何干？

2019-05-02 14:34

拒點名中共同路媒體 國安局被批造假訊息

2019-05-02 14:15

考委人數、任期被大砍 伍錦霖：若剝奪考委決策權 我必辭職

2019-05-02 14:14

揭弊者保護法 納入私人企業高階經理人

2019-05-02 14:05
看更多

熱門文章

郭台銘要當「和平製造者」 川普面告「總統不好做」

2019-05-02 09:31

將與台斷交？索羅門群島總理：考慮棄台與中國大陸建交

2019-05-02 09:00

郭台銘戴國旗帽入白宮 強調台灣領導人須了解全世界

2019-05-02 05:50

民進黨總統初選時程生變 陳菊重砲槓黨中央

2019-05-02 00:29

丈夫同情韓國瑜「很缺錢」主動獻金 她怒：把菜錢還給我

2019-05-02 11:18

怒嗆網路攻擊者是「癟三」 韓國瑜：希望假韓粉消失

2019-05-02 19:28

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

2019-05-02 16:14

謝龍介對韓粉提教戰手則 特別是這些事情不能再做了

2019-05-02 12:28

替賴清德初選抱不平 韓國瑜：你快被打包了！

2019-05-02 18:41

韓國瑜「被動參選」遭酸 孫大千列6個問題解套

2019-05-02 09:04

朱立倫邀賴清德聊天出奇招 合作劍指韓國瑜、蔡英文？

2019-05-02 15:31

2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」

2019-05-02 09:00

李艷秋回擊孫大千：你我非同根生 才不是網內互打

2019-05-02 22:04

公教年改釋憲案首度受理！大法官5月15日開說明會

2019-05-02 18:39

宋楚瑜贊同兩制台灣 蔡英文：若抱肯定態度 會請他離任

2019-05-02 10:04

「他們與蠢的距離」 王金平：提醒吳主席外界想法

2019-05-02 13:00

經濟不好該怪誰？陳水扁：怪馬英九！馬最應負全責！

2019-05-02 10:40

立委初選被搓掉？詹江村痛哭流涕批「國民黨吃相難看」

2019-05-02 16:05

羅文嘉挨嗆「黨是秘書長制嗎」… 陳明文這句話更辣

2019-05-02 00:25

柯P又要辦海選 朱學恒「一句話」酸到爆

2019-05-02 21:34

影／郭台銘看不下去年輕人低薪 勞長：鴻海目標與政府一致

2019-05-02 09:37

反駁葉宜津因挺賴落馬 小編：台南一選區沒半個挺小英

2019-05-02 12:04

雞排文又來了！「只是堵藍」團結聲明：不再攻擊賴清德

2019-05-02 08:24

韓粉圍攻李艷秋 率先拱韓王鴻薇：別替韓國瑜製造敵人

2019-05-02 18:20

索羅門邦交危機 傳外交部次長上周六赴索國緊急處理

2019-05-02 10:59

海軍司令黃曙光將接任總長？ 國防部否認政治任命

2019-05-02 10:04

政治素人沒包袱 郭台銘：若當總統要組「勝利者聯盟」

2019-05-02 18:12

郭台銘和川普會面 說他將轉換跑道「事業交棒中」

2019-05-02 12:54

柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......

2019-05-02 15:35

朱立倫關臉書、韓國瑜練龜息… 政壇神隱術比你想像好用

2019-05-02 08:00

選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

2019-05-02 17:09

柯文哲海選條件出爐 月薪5.8萬「一起七點半開會」

2019-05-02 18:36

李艷秋提6點疑問遭韓粉圍攻 韓國瑜：目前沒那些問題

2019-05-02 15:26

從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書

2019-05-02 16:41

爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解

2019-05-02 12:55

宋楚瑜願退回資政聘書 府：尊重並予解任

2019-05-02 17:21

綠初選風暴 葉宜津將聲請假處分 不得公布提名人選

2019-05-02 10:47

【重磅快評】替國軍製作救災服？蘇貞昌的驢點子

2019-05-02 10:26

避免大埔案悲劇重演 徐世榮寄信蔡總統緊急求救

2019-05-02 02:23

李俊毅質疑民進黨初選舞弊 不排除提告「走自己的路」

2019-05-02 11:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top