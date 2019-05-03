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新聞眼／橘子顏色…周旋藍綠紅 宋的夾縫哲學

2019-05-03 00:57聯合報 本報記者黃國樑

一國兩制的爭議，讓蔡英文總統(左）和親民黨主席宋楚瑜的關係起了微妙變化。 圖／聯...
一國兩制的爭議，讓蔡英文總統(左）和親民黨主席宋楚瑜的關係起了微妙變化。 圖／聯合報系資料照片
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自有了橘子那天起，橘子的顏色就注定變幻不定。橘子時而藍、時而綠、時而紅，那位調色師就是宋楚瑜

這次調色時，可能弄翻了顏料瓶，灑了太多太濃重的紅，連核心子弟兵都搞不懂他了，竟然棄他而去。新華社的報導說，他對習近平提出兩岸各政黨、各界別就「兩制」台灣方案進行民主協商，表示非常贊同。海峽這頭都昏了，都已是老仙角級的宋楚瑜，怎會吞下一國兩制這一劑票房毒藥？

薑自是老的辣，宋楚瑜處變不驚，回台開了個記者會，澄清壓根就沒有說過那四個字，撇得一乾二淨，可也馬上耍了一記宋氏槍法，送回中看不中用的「資政」頭銜，還好言稱謝過以往的信任與賞識，意思卻是：你我恩義就此割斷了。

這當然是看準大局，蔡英文日薄崦嵫，說不定初選就被刷下來，就算湊合著再選一次，恐亦凶多吉少；不趁現在跟蔡分手，再晚些就得跟她一同謝幕了。

不難看出宋楚瑜的夾縫哲學，自從離開了國民黨，卻選輸了總統，這一位曾經唯一的省長，就成了無顏江東的楚霸王，悲切之餘，只剩下隨著浪潮沉浮，作個逐浪的舟子，哪裡浪高，就往哪兒去。每一個大勢升起，他都找得出他可以短暫寄寓的縫隙，周旋於共產黨、國民黨與民進黨之間，除去宋楚瑜，再難找到第二位這樣的平衡高手。

他跟扁與蔡的結合，讓橘子綠了很久，但韓流去年席捲全台，藍潮似又捲來，習近平紅色帝國也隨著一帶一路的倡議迤邐四方，宋楚瑜的政治嗅覺敏感，該換態了！

宋楚瑜習近平一國兩制蔡英文韓流

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